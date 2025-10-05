El Arenas sale escaldado en Mérida

El Arenas cuenta por derrotas todas sus salidas en lo que va de inicio de temporada. Esta vez, ante un Mérida que tiró de calidad ... individual para resolver el encuentro en la primera mitad. El conjunto extremeño fue superior en ese primer acto, pese a la buena entrada de los de Jon Erice. En el segundo, los getxotarras lo intentaron, pero la expulsión de Babá antes de la hora de juego fue un contratiempo que complicó sobremanera cualquier intento de los rojinegros de meterse en el partido. Tras este tercer tropiezo lejos de Gobela, el Arenas se queda con siete puntos en su casillero, sólo uno por encima del descenso, marcado precisamente por el cuadro extremeño.

El Arenas protagonizó un buen inicio de partido. Intenso, con presión alta, jugando mucho en campo rival... Pero el Mérida, encorajinado y acuciado por una delicada situación clasificatoria que no se corresponde en absoluto a la realidad del equipo romano, fue poco a poco domando el encuentro para inclinarlo a su favor. Chiqui y Doncel fueron un par de avisos antes del cuarto de hora.

Mérida Adrián; Pipe, Gaizka Martínez, Javi Lancho, Vergés; Doncel (Capi, 46'), Martín Solar; Areso (Jacobo, 79'), Beneit (Artola, 46'), Chiqui (Miki, 66'); Álvaro García (Rodrigo Pereira, 66'). 3 - 0 Arenas Gastesi; Sillero, Paul Álvarez (Lartitegi, 73'), Galder (Sustatxa, 46'), Zabaleta; Zabala (Borikó, 46'), Mutilva; Mattheus, Honrado (Jorge Luis, 46'), Babá; Álvaro Vázquez (Messina, 62'). Goles: 1-0, min. 15: Álvaro García; 2-0, min. 22: Javi Lancho; 3-0, min. 45+8: Doncel.

Árbitro: Ignacio de Santisteban Adame (comité andaluz). Amonestó al técnico local Fran Beltrán. Amarillas a Vergés, Jacobo por el Mérida; y a Galder, Honrado, Sillero por el Arenas. Expulsó al rojinegro Babá por doble amonestación.

Incidencias. Estadio Romano José Fouto. 3.000 espectadores. Se guardó un minuto de silencio en memoria de Guillermo Fernández Vara.

Fue en ese momento cuando Álvaro García se inventó un remate de tijera de espaldas a portería que se coló por encima de Oier Gastesi, que regresaba a la portería arenera. Esa gran diana de los emeritenses fue un jarro de agua fría para el Arenas, que acusó el golpe. El dominio de los de Fran Beltrán comenzó a ser mayor y los vizcaínos sufrían, metidos sobre su área sin posibilidad apenas de mantener el balón en sus pies.

En el ecuador del primer acto, llegó el segundo tanto extremeño, obra de Javi lancho, que cabeceó a bocajarro en área pequeña un servicio desde la derecha. El Mérida se gustaba y quería más. A punto estuvo de lograrlo Gaizka Martínez con un disparo muy lejano, viendo a Gastesi adelantado, pero no cogió portería.

Justo en el 45', Areso llegó a perforar de nuevo la portería del 'histórico', culminando una contra de libro. Pero el tanto no subió al marcador por fuera de juego. Eso sí, en el extensísimo tiempo añadido, 'Pitu' Doncel sacó su varita a pasear y clavó una falta directa por encima de la barrera prácticamente a la escuadra.

A Jon Erice no le quedó más opción que tratar de revitalizar su equipo tras el descanso. Metió un triple cambio y la dinámica del choque pareció cambiar durante unos minutos. El Arenas presionaba mejor y el Mérida, no apretaba ni llegaba con tanta facilidad. Sin embargo, a los diez minutos de la reanudación, llegó la acción que cambió el partido. Babá había bajado a recuperar el balón a su frontal y, tras un balón dividido, llegó la polémica.

Fran Beltrán pidió la revisión en el FVS al estimar que podría haber roja para el talentoso extremo rojinegro. Tras varios minutos mirando el monitor, el colegiado le acabó mostrando cartulina amarilla. Ya tenía otra desde el minuto tres. El senegalés pedía explicaciones al árbitro, pero tuvo que tomar el camino a vestuarios de forma anticipada. La tercera expulsión de un jugador del Arenas en seis jornadas.

Para el Arenas, fue otro mazazo en el José Fouto, pero no bajó los brazos. De hecho, fue en inferioridad numérica cuando lograron sus mejores ocasiones. Csenterics le negó el gol a Mattheus en el 61' con una buena parada. Al igual que hizo con el remate de Lartitegi desde la frontal minutos después. En una contra, Jorge Luis estuvo a punto de marcar, pero un último mal control permitió a Pipe llegar para sacar casi bajo palos. También Sustatxa lo intentó con un misil que le sacó astillas al travesaño.