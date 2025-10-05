El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

AD Mérida
Mérida 3-0 Arenas

El Arenas sale escaldado en Mérida

Los getxotarras vuelven a perder lejos de Gobela en otro partido en el que acabó en inferioridad numérica

Fernando Romero

Domingo, 5 de octubre 2025, 15:20

Comenta

El Arenas cuenta por derrotas todas sus salidas en lo que va de inicio de temporada. Esta vez, ante un Mérida que tiró de calidad ... individual para resolver el encuentro en la primera mitad. El conjunto extremeño fue superior en ese primer acto, pese a la buena entrada de los de Jon Erice. En el segundo, los getxotarras lo intentaron, pero la expulsión de Babá antes de la hora de juego fue un contratiempo que complicó sobremanera cualquier intento de los rojinegros de meterse en el partido. Tras este tercer tropiezo lejos de Gobela, el Arenas se queda con siete puntos en su casillero, sólo uno por encima del descenso, marcado precisamente por el cuadro extremeño.

Te puede interesar

El Arenas sale escaldado en Mérida