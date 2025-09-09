El Arenas presenta sus credenciales en Gobela

Fernando Romero Martes, 9 de septiembre 2025, 12:31 Comenta Compartir

No se le está dando mal al Arenas el arranque de la temporada en Primera Federación. Y no es una afirmación que vaya vinculada a los resultados que han logrado los de Jon Erice en las dos primeras fechas de competición. Que también. Cuatro puntos sobre seis posibles que les colocan segundos en la tabla. Cuatro puntos que ya tienen en su casillero y que son un preciado botín que nadie les podrá arrebatar ya, a sabiendas de que aún queda una eternidad hasta mayo.

Estas dos primeras jornadas, ambas en Gobela, han servido también para confirmar lo que ya se podía intuir durante la pretemporada. Y es que el histórico cuenta con unas señas de identidad y un estilo de juego muy marcado. Y lo que es más importante, con un importante margen de mejora en cuanto se vayan afinando esos detalles en los que el míster va poniendo el acento.

Intensidad, ritmo, presión, nunca bajar los brazos… manteniendo muchas similitudes con el Arenas del curso pasado a los mandos de Ibai Gómez, pero con los matices propios que Erice le va dando al grupo. A falta de ver el rendimiento del equipo fuera de Gobela, y más adelante el desempeño que pueda ofrecer en Fadura, la hoja de ruta parece claramente definida.

Camino a seguir

En este sentido, el partido del sábado contra el Cacereño, dejó muestras de lo que sí y de lo que no le gusta al míster rojinegro. «Ya se lo he explicado a los jugadores. Sabemos en qué somos buenos, qué perfil de jugador tenemos y cuál es nuestra forma de jugar para poder imponernos a los rivales. Y esa no es defender cerca de la portería, porque esa no es nuestra mayor virtud», lanzaba Jon Erice. El técnico navarro se refería a esa fase del encuentro en la que «hemos dado un paso atrás que no me gusta nada», ya en la segunda parte.

En ese duelo ante el conjunto extremeño, sobre todo en la primera mitad, el Arenas volvió a hacer gala de un poderío ofensivo importante, con «situaciones clarísimas en las que no hemos sido capaces de acertar». «Esto es fútbol y también lo trabajamos, es lo más difícil», comentaba al respecto un Jon Erice que enfatizaba esa faceta: «Creo que estamos generando un volumen de llegadas grandísimo y haciendo las cosas que creo que somos buenos y que nos van a dar muchísimo».

Con todo, Jon Erice también se mostró autocrítico y reflexionaba en voz alta tras lograr un punto «al que hay que darle mucho valor». «Estamos lejos de donde queremos estar, pero, dentro de las fechas que son, tenemos una identidad muy marcada. Lo que me importa y me ocupa es que la mantengamos», sentenciaba. «El equipo es un recién llegado, que no se nos olvide. Queremos ser ambiciosos, pero hay que ir paso a paso, con mucha tranquilidad y pensar ya en lo que se nos viene por delante». Y eso será el derbi de Lasesarre ante el Barakaldo del próximo viernes a las 21:30h.