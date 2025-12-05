El Arenas se mide a la buena dinámica del Bilbao Athletic

Fernando Romero Viernes, 5 de diciembre 2025, 17:07 Comenta Compartir

Gobela acogerá en la matinal del domingo (12:00h) un derbi vizcaíno de campanillas entre dos equipos que atraviesan, probablemente, sus mejores momentos de la temporada: Arenas y Bilbao Athletic. El filial rojiblanco llega como el mejor equipo del último mes, contando sus últimos cuatro partidos por victorias: el histórico, por su parte, llega reforzado en sus convicciones y planteamientos tras ganar la pasada jornada por primera vez lejos de su feudo, algo que ahora quiere, y necesita, refrendar con un triunfo ante los cachorros para poner tierra de por medio sobre la zona roja.

Para conseguirlo, los de la Margen Derecha saben que tendrán que hacer un partido prácticamente perfecto. «Estamos en un momento bueno de la temporada en cuanto a juego. Para ganar, hay que hacer muchas cosas bien y muy poquitas mal», lanza Jon Erice. «Nos vamos a enfrentar al equipo más en forma de la categoría. Tendremos que estar muy concentrados, se agresivos, hacerles que no estén cómodos con sus jugadores entre líneas e intentar que sus delanteros no entren en zona de remate», plantea el técnico navarro del Arenas.

En resumidas cuentas, Erice propone ser fieles a su estilo de juego, ese al que en las últimas semanas parecen haberle dado la vuelta de tuerca que les faltaba y que les hace todavía más reconocibles. Más ahora que han logrado quitarse de encima esa losa de partidos sin ganar como visitantes que empezaba a pesar ya demasiado. «A nivel de resultados, los jugadores se habrán quitado un peso de encima, pero nosotros no lo hemos notado. Espero que esa victoria les haya servido para reforzar su confianza», afirma el titular del banquillo de Gobela.

Constancia

«No hemos cambiado la forma de hacer las cosas. Teníamos que mantener la línea y dar un pequeño ajuste. Los jugadores lo entendieron a la perfección y eso ha ayudado a que el equipo tenga más poso», detalla. En ese proceso de mejora, hay algo que Jon Erice destaca por encima de otras cosas: «El trabajo nos ha traído hasta estar en un momento en el que los golpes no nos duelen tanto como nos podían dólar hace un mes o mes y medio».

En lo que a este derbi hace referencia, el técnico del histórico advierte sobre todo del acierto anotador que está teniendo el Bilbao Athletic en las últimas jornadas. «Tienen una cosa muy importante, y es que son un equipo muy certero. Con poquito, sus delanteros son capaces de acertar. Y tiene una segunda línea que es capaz de anotar y asistir, lo están demostrando durante toda la temporada», incide. «Eso nos tiene que poner en alerta máxima».

La fórmula para contrarrestar eso, la habitual, con sus pequeños matices. «Se tiene que notar que es un partido especial. Hay que intentar parrarles siendo agresivos, viviendo lejos de portería y yendo a presionar hasta a su portero. Es lo que hacemos siempre y no lo vamos a cambiar», espeta. «A parte de todo, eso, hay que estar muy acertados».