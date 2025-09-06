El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Yvonne Iturgaiz
Arenas 2 - 2 Cacereño

El Arenas no logra pasar del empate en un igualado partido

Los rojinegros merecieron mayor suerte en el primer periodo ante un rival que les puso las cosas muy complicadas

Fernando Romero

Sábado, 6 de septiembre 2025, 20:14

El Arenas tuvo que conformarse con sumar un punto en su duelo de este sábado ante el Cacereño, el segundo que disputaba de forma consecutiva ante su afición en Gobela. Fue un encuentro con dos mitades diferenciadas claramente, la primera para el cuadro de Jon Erice, la segunda con mayor dominio del conjunto extremeño. Los dos pudieron ganar, ambos pudieron perder. El resultado final, unas tablas que seguramente no satisfacen a ninguno.

Fiel a su propuesta, el Arenas entró con mucha intensidad al partido, dándole ritmo a su juego para tratar de desarbolar a un bien armado en defensa Cacereño. Así, no tardaron en lograr sus primeros acercamientos de peligro. El primero en avisar fue, cómo no, Babá, quien intentó sorprender con un disparo desde la frontal que detuvo el portero. Un par de minutos después, en un buen centro desde la derecha, Jorge Luis no acertó a resolver con acierto un disparo casi a bocajarro.

Arenas

Gastesi; Sillero, Mutilva, Verde, Zabaleta; Collado (Galder, 84'), Zabala; Troncho (Álvaro Vázquez, 70'), Hidalgo (Mattheus, 58'), Babá (Pablo García, 70'); Jorge Luis (Lartitegi, 70').

2

-

2

Cacereño

Nieves; Emi Hernández, Iván, Crespo, Joserra; Carlos González, Fernando Pérez (Asenjo, 72'), Rementeria (Iván Fernández, 46'), Berlanga (Diego Gómez, 67'); Sanchís (Guti, 84'), César Gómez (Sanchidrián, 67').

  • Goles: 0-1, min. 27: Adrián Crespo; 1-1, min. 38: Álex Hidalgo; 2-1, min. 45+1: Babá; 2-2, min. 74: Iván Fernández

  • Árbitro: Jaime Ruiz (comité asturiano). Amonestó a Collado, Hidalgo, Mattheus, Álvaro Vázquez, Verde por el Arenas; y a Iván Fernández por el Cacereño.

Poco a poco, las tornas se fueron igualando y el duelo cayó en una fase de equilibrio sin apenas ocasiones. Una letanía de la que se despertaron de repente. En el 25' de partido, y en la que era la primera aproximación de verdadero peligro del cuadro extremeño, llegó el gol visitante. La defensa del Arenas dudó, hubo un remate al palo, un rechace corto y Adrián Crespo que lo mandaba a la cazuela. En primera instancia, el tanto se anuló por fuera de juego, pero tras la revisión en el FVS, el colegiado acabó dando validez a la acción.

A los de Jon Erice no les tocaba más remedio que meter una marcha más para trata de devolver la igualada al marcador. No tardarían en hacerlo. Pasada la media hora, Álex obligó a lucirse al meta Nieves. Y en el 37', el colegiado decretó penalti por un claro derribo sobre Verde en el área. Álex Hidalgo fue el encargado de ejecutar la pena máxima, el portero le adivinó el lado y detuvo el lanzamiento, pero dejó el balón muerto para que el de Lasarte remachara al fondo de la portería.

En el tiempo extra, llegaría la voltereta completa. Babá arrancó la moto en banda izquierda, dejó atrás a tres rivales y batió a Nieves con un potente disparo. Una jugada marca de la casa a la que ya se empieza a acostumbrar la afición del histórico.

Mazazo

Obligado por el resultado, el Cacereño compareció al segundo acto con líneas notablemente más adelantadas y una presión más alta. Embotelló en su parcela al Arenas durante un puñado de minutos, pero sin llegar a inquietar más que en un disparo de Emi bien resuelto por Gastesi.

A medida que avanzaba el crono, el Arenas parecía tener la situación bastante controlada. Incluso había comenzado a estirarse en ataque. Sin embargo, en otra acción en la que la zaga arenera quizá no estuvo del todo contundente, Iván Fernández controló en el interior del área, recortó hacia la frontal y se sacó un zurdazo que impactó en la cepa del poste para terminar colándose en la portería de un Oier Gastesi que no pudo más que lamentarse.

Quedaba todavía por delante un cuarto de hora y el Arenas intentó venirse arriba para buscar el gol definitivo, pero se topó con un rival que supo manejar mejor la situación y que no se conformó con el empate. Pero ni uno ni otro tuvieron acierto suficiente.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Prohíben subir a una mujer con un bebé de 12 meses en un autobús Bilbao-San Sebastián con asientos vacíos
  2. 2

    El aeropuerto elimina dos carriles en la zona de Llegadas para obligar a pagar por aparcar
  3. 3 La historia más exitosa del negocio en el deporte: la familia que se hizo multimillonaria con un billete de 50 euros
  4. 4 Sylvan Adams, propietario del Israel Premier Tech: «Euskadi es un bastión de activistas de extrema izquierda y separatistas»
  5. 5 Rocío Flores vuelve a Telecinco: «Mi madre me ha destrozado la vida, pero es mi madre»
  6. 6

    «Que millones de infartados dejen de tomar betabloqueantes es una revolución mundial»
  7. 7

    Un autobús se queda encajado en un túnel en Getxo
  8. 8

    Alarma en la Fiscalía por los menores tutelados víctimas de agresiones sexuales
  9. 9

    La gran noche de Uri Geller
  10. 10

    Condenan por fraude a un cirujano de Reino Unido al que le amputaron las piernas para satisfacer su interés sexual

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El Arenas no logra pasar del empate en un igualado partido

El Arenas no logra pasar del empate en un igualado partido