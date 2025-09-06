El Arenas no logra pasar del empate en un igualado partido

Fernando Romero Sábado, 6 de septiembre 2025, 20:14 Comenta Compartir

El Arenas tuvo que conformarse con sumar un punto en su duelo de este sábado ante el Cacereño, el segundo que disputaba de forma consecutiva ante su afición en Gobela. Fue un encuentro con dos mitades diferenciadas claramente, la primera para el cuadro de Jon Erice, la segunda con mayor dominio del conjunto extremeño. Los dos pudieron ganar, ambos pudieron perder. El resultado final, unas tablas que seguramente no satisfacen a ninguno.

Fiel a su propuesta, el Arenas entró con mucha intensidad al partido, dándole ritmo a su juego para tratar de desarbolar a un bien armado en defensa Cacereño. Así, no tardaron en lograr sus primeros acercamientos de peligro. El primero en avisar fue, cómo no, Babá, quien intentó sorprender con un disparo desde la frontal que detuvo el portero. Un par de minutos después, en un buen centro desde la derecha, Jorge Luis no acertó a resolver con acierto un disparo casi a bocajarro.

Arenas Gastesi; Sillero, Mutilva, Verde, Zabaleta; Collado (Galder, 84'), Zabala; Troncho (Álvaro Vázquez, 70'), Hidalgo (Mattheus, 58'), Babá (Pablo García, 70'); Jorge Luis (Lartitegi, 70'). 2 - 2 Cacereño Nieves; Emi Hernández, Iván, Crespo, Joserra; Carlos González, Fernando Pérez (Asenjo, 72'), Rementeria (Iván Fernández, 46'), Berlanga (Diego Gómez, 67'); Sanchís (Guti, 84'), César Gómez (Sanchidrián, 67'). Goles: 0-1, min. 27: Adrián Crespo; 1-1, min. 38: Álex Hidalgo; 2-1, min. 45+1: Babá; 2-2, min. 74: Iván Fernández

Árbitro: Jaime Ruiz (comité asturiano). Amonestó a Collado, Hidalgo, Mattheus, Álvaro Vázquez, Verde por el Arenas; y a Iván Fernández por el Cacereño.

Poco a poco, las tornas se fueron igualando y el duelo cayó en una fase de equilibrio sin apenas ocasiones. Una letanía de la que se despertaron de repente. En el 25' de partido, y en la que era la primera aproximación de verdadero peligro del cuadro extremeño, llegó el gol visitante. La defensa del Arenas dudó, hubo un remate al palo, un rechace corto y Adrián Crespo que lo mandaba a la cazuela. En primera instancia, el tanto se anuló por fuera de juego, pero tras la revisión en el FVS, el colegiado acabó dando validez a la acción.

A los de Jon Erice no les tocaba más remedio que meter una marcha más para trata de devolver la igualada al marcador. No tardarían en hacerlo. Pasada la media hora, Álex obligó a lucirse al meta Nieves. Y en el 37', el colegiado decretó penalti por un claro derribo sobre Verde en el área. Álex Hidalgo fue el encargado de ejecutar la pena máxima, el portero le adivinó el lado y detuvo el lanzamiento, pero dejó el balón muerto para que el de Lasarte remachara al fondo de la portería.

En el tiempo extra, llegaría la voltereta completa. Babá arrancó la moto en banda izquierda, dejó atrás a tres rivales y batió a Nieves con un potente disparo. Una jugada marca de la casa a la que ya se empieza a acostumbrar la afición del histórico.

Mazazo

Obligado por el resultado, el Cacereño compareció al segundo acto con líneas notablemente más adelantadas y una presión más alta. Embotelló en su parcela al Arenas durante un puñado de minutos, pero sin llegar a inquietar más que en un disparo de Emi bien resuelto por Gastesi.

A medida que avanzaba el crono, el Arenas parecía tener la situación bastante controlada. Incluso había comenzado a estirarse en ataque. Sin embargo, en otra acción en la que la zaga arenera quizá no estuvo del todo contundente, Iván Fernández controló en el interior del área, recortó hacia la frontal y se sacó un zurdazo que impactó en la cepa del poste para terminar colándose en la portería de un Oier Gastesi que no pudo más que lamentarse.

Quedaba todavía por delante un cuarto de hora y el Arenas intentó venirse arriba para buscar el gol definitivo, pero se topó con un rival que supo manejar mejor la situación y que no se conformó con el empate. Pero ni uno ni otro tuvieron acierto suficiente.