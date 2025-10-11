El Arenas amarra un buen empate ante el Lugo

Fernando Romero Sábado, 11 de octubre 2025, 21:04 Comenta Compartir

Empate con cierto sabor agridulce el que logró el Arenas en su duelo contra el Lugo en Gobela. El punto quizá sabe a poco, pero lo cierto es que el cuadro de la margen derecha estuvo más cerca de perder el encuentro que de ganarlo. Le pusieron todo su empeño, pero faltó precisión en los metros finales. Por suerte, contaron a su favor con el factor 'Anartz Peña', que salvó los muebles en varias acciones muy claras del cuadro gallego.

Como dijo Erice en la previa, pese a las diferencias abismales entre Arenas y Lugo, la clasificación manda, y en ella se recogía que ambos llegaban en igualdad en condiciones a este partido. Y como tal, debían creérselo. Dicho y hecho. El 'histórico' salió con ideas claras, dominador, buscando su habitual juego dinámico y profundo ante un rival que apostó por mantener el orden y la disciplina, esperando el fallo de los de Jon Erice.

Arenas Anartz; Sillero, Paul Álvarez, Mutilva, Zabaleta; Zabala, Verde, Borikó (Mattheus, 79'), Lartitegi (Troncho, 64'); Collado, Jorge Luis (Álvaro Vázquez, 70'). 0 - 0 Lugo Marc Martínez; Nicholas, Trigueros, Gayá, Caballo; Balboa (Carbonell, 82'), Kevin Presa; Pastrana (Jorge G., 70'), Lago Junior (Txus Alba, 70'), Reniero (Teofilovic, 82'); Iker Unzueta (Samanes, 70'). Árbitro: Luis Enrique Morona del Campo (Comité madrileño). Amonestó a Jorge Luis, Troncho por el Arenas; y a Lago Junior, Trigueros por el Lugo.

Sin embargo, el dominio arenero no se transformó en ocasiones. Lo único reseñable, y por contar algo, fue una falta lejana de Lartitegi que obligó a estirarse a Marc Martínez. Hubo control, intensidad… pero faltó profundidad. Lo buscaron con envíos largos, diagonales buscando la espalda de la defensa, pero en los últimos metros todo se venía abajo.

Así pasaron muchos minutos hasta que, apenas sobrepasada la media hora, Iker Unzueta acarició el tanto para el Lugo. Se quedó totalmente solo con Anartz, que le ganó la partida en el mano a mano. Los de Yago Iglesias se estiraron en el último cuarto de hora. Lago Junior también estuvo a punto de sorprender tras controlar en velocidad y plantarse en la frontal, pero la zaga rojinegra reaccionó a tiempo. Ya en el tramo final, Caballo buscó un potente disparo escorado a la izquierda, atajado en dos tiempos por Anartz.

Todo lo que le faltó al primer periodo, lo tuvo el segundo. Los dos equipos entraron con una marcha más. Sobre todo el Lugo, que adelantó líneas. En un par de minutos, ya dio un par de sustos con un disparo mordido de Lago Junior y un cabezazo de Unzueta que no llegó a coger portería. Por los locales, Borikó protagonizó un muy buen cambio de ritmo pasa superar líneas y servir el balón en profundidad a Jorge Luis, derribado muy cerca de la frontal. Desde el banquillo arenero se solicitó la revisión en el FVS, pidiendo la expulsión de Trigueros. No lo consideró así el colegiado tras ver las imágenes en el monitor a pie de campo.

Lartitegi buscó sorprender por el exterior en el saque de falta, pero el balón tocó en la barrera. También rozó el gol un par de lances más tarde, con una buena acción por banda izquierda que acabó con un centro chut que se fue muy cerca del palo. Entre medias, Iker Unzueta perdonó otro mano a mano con Anartz Peña.

A ramalazos, Arenas y Lugo siguieron buscando el gol que les diera los tres puntos. Collado llevó el 'uy' a la grada de Gobela con un lanzamiento desde la media luna que le sacó astillas a la escuadra. También una conexión suya con Zabaleta estuvo cerca de acabar dentro de las mallas tras un rechace de la defensa gallega. Con el partido agonizando, Anartz Peña se erigió de nuevo en protagonista con una doble intervención de mucho mérito, primero ganando el duelo a Samanes y después el rechace ante Txus Alba. En tiempo de descuento, y tras una de las mejores acciones combinativas locales, a Álvaro Vázquez le rebañaron el gol de la misma bota en el último instante, para desesperación de la afición arenera.