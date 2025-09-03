El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Aleksander Ceferin mira desde las gradas durante el partido final de la UEFA Europa League entre Tottenham Hotspur y Manchester United en San Mamés AFP

El presidente de la UEFA rechaza que el Villarreal-Barça se dispute en Miami: «El fútbol debería jugarse en Europa»

Aleksander Ceferín asegura que, legalmente, sus opciones de freno son limitadas

Aitor Echevarría

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 12:20

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferín, ha mostrado su oposición rotunda a la propuesta de que el encuentro de LaLiga entre Villarreal y Barcelona se dispute en Miami. En declaraciones realizadas en una entrevista con el medio belga 'Politico', insistió en que «el fútbol debería jugarse en Europa» y que los aficionados «deben poder ver a sus equipos en casa».

Ceferín admitió que, pese a su descacuerdo, la UEFA cuenta con poco margen legal para impedir una decisión respaldada por las federaciones nacionales implicadas. «No estamos contentos, pero (según lo comprobado legalmente) no tenemos mucho margen si las federaciones están de acuerdo», apuntó. También anunció que se abrirá una discusión con la FIFA y las entidades involucradas para debatir el futuro de esta clase de iniciativas.

El partido está previsto para el 20 de diciembre. La propuesta, respaldada por LaLiga y la RFEF, aún necesita la aprobación definitiva de la UEFA y la FIFA. El Comité Ejecutivo de la UEFA discutirá el asunto en su reunión del 11 de septiembre en Tirana.

Muchos discrepantes

Reacciones adversas no se han hecho esperar. El Real Madrid emitió un comunicado advirtiendo que la medida «vulnera el principio de reciprocidad territorial», altera la igualdad competitiva y representa un precedente peligroso. La AFE, respaldada por los capitanes de LaLiga, calificó la decisión como «una falta de respeto a los futbolistas» al haber sido anunciada sin diálogo previo. Además, diversos grupos de aficionados han criticado la iniciativa en redes por socavar la integridad de las competiciones nacionales .

Por su parte, Glenn Micallef, comisario europeo de Juventud, Cultura y Deporte, criticó duramente la propuesta, calificándola de «traición» al fútbol europeo y defendió: «Nuestro fútbol debe quedarse en Europa» .

