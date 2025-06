Courtois, ángel de la guarda de un Madrid en busca de identidad

El Real Madrid salió reforzado el domingo de un partido ante Pachuca en el que los blancos supieron sobreponerse a la temprana expulsión de ... Asencio para obtener un triunfo que resultaba vital para mantener intactas sus opciones en el Mundial de Clubes. Con uno menos desde el minuto 7, el conjunto de Chamartín mostró la resiliencia necesaria para superar una situación adversa, golpeó al animoso cuadro mexicano con tres goles de sus centrocampistas y dejó constancia de que ya empieza a notar la mano de Xabi Alonso pese al poco tiempo del que ha dispuesto el tolosarra para trabajar con sus nuevos pupilos. Pero todo eso hubiese sido imposible sin la firmeza de Courtois, que volvió a convertirse en el ángel de la guarda de un equipo inmerso en la búsqueda de su nueva identidad.

El gigante belga socorrió al Real Madrid con diez paradas en el Bank of América Stadium de Charlotte, guarida de unos Carolina Panthers que contemplaron cómo en la portería del equipo dirigido por Xabi Alonso se exhibía otro gran felino. Hasta 25 remates ejecutó Pachuca en un partido que se vio condicionado por la roja que vio Asencio tras un nuevo error del central, el segundo que comete en el torneo con graves consecuencias para su equipo. Hacía once años que los blancos no recibían un volumen tan alto de disparos en un encuentro exento de prórroga, lo que obligó a Courtois a multiplicarse para corregir las grietas defensivas y sostener a un Real Madrid que mejoró notablemente la imagen que ofreció en el estreno contra el Al Hilal saudí, pero que volvió a mostrar las debilidades propias de una escuadra sumida en un largo proceso de reconstrucción.

Aunque el MVP del pleito recayó en Bellingham, autor del primer tanto y figura destacada con su despliegue hasta que Xabi Alonso le retiró cumplida la hora para dar entrada a Modric en busca de mayor control, fue Courtois el hombre más determinante para abrochar la primera victoria del vasco como técnico del Real Madrid al contener una y otra vez las embestidas de un adversario que solo pudo superar al belga beneficiándose de la colaboración involuntaria de Tchouaméni en un remate de Montiel que apenas sirvió para que los Tuzos maquillasen el marcador de un encuentro que selló su eliminación del torneo con dos derrotas en otros tantos choques y despejó el camino del Real Madrid hacia octavos. A los blancos les bastaría un empate en el duelo que mantendrán en la medianoche del jueves al viernes con el Salzburgo para superar la primera fase y hacerlo además como primeros de grupo, a menos que el Al Hilal tumbe a Pachuca con un mínimo de tres goles de renta.

Con las cuentas claras, la escuadra de Chamartín toma nota de los errores y aciertos cometidos en un litigio en el que Xabi Alonso demostró valentía y buena lectura a la hora de corregir posiciones para que su bloque se adaptase al serio contratiempo de jugar con uno menos durante casi todo el partido. «El equipo ha tenido disciplina y sacrificio», celebró el guipuzcoano, que reaccionó a la expulsión de Asencio retrasando a Tchouaméni al eje de la retaguardia, abrió un nuevo escenario a sus hombres recostando sobre la banda izquierda a Gonzalo para centrar la posición de Vinicius, dio más empaque al centro del campo cuando situó a Valverde como pivote y empleó el tramo final para probar el sistema con tres centrales y dos carrileros que tan buenos resultados le ofreció en el Bayer Leverkusen.

Güler, al alza; Rodrygo, a la baja

Las dos primeras citas de Xabi Alonso a los mandos del Real Madrid han dejado claro que al tolosarra no le tiembla el pulso a la hora de corregir sobre la marcha. Tiene un carácter más intervencionista que Ancelotti y menos devoción hacia las jerarquías dentro del vestuario que el italiano. Y aunque este Mundial de Clubes le ha llegado a salto de mata al estratega vasco, también le está sirviendo para delinear la nueva columna vertebral de su equipo, a la espera de tener la foto completa con el esperado regreso de Mbappé.

Con un inmenso Courtois como punto de partida, queda claro que el Real Madrid ganará mucho en la salida de pelota gracias a la gran visión de juego de Huijsen, sin duda una de las mejores noticias que han dejado los dos primeros partidos de la nueva era. También que Valverde sigue siendo el alma del equipo y el chico para todo de Xabi Alonso como ya lo fue con Carletto. Cobra fuerza la estrella de Arda Güler en el centro del campo, donde el Real Madrid va sobrado de músculo pero justo de talento asociativo, y titila la de Rodrygo, quien tras regresar a la titularidad frente a Al Hilal dos meses después, se quedó sin minutos contra Pachuca, lo que alimenta las dudas respecto a su futuro en el Real Madrid.