El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Bielsa llegó al cargo en 2023 y el año pasado logró el tercer puesto en la Copa América. Reuters
Mundial 2026

La Uruguay de Bielsa y Fede Valverde se cruza en el camino de España

En plena reconstrucción y con un vestuario dividido, los charrúas llegarán con ganas de reivindicarse tras quedar eliminados en la fase de grupos de Catar hace cuatro años

Carlos Nieto

Carlos Nieto

Viernes, 5 de diciembre 2025, 21:16

Comenta

Ganó el primer Mundial, en 1939 y como local. Conquistó también la primera Copa América, allá por 1916 en Argentina, su histórico rival y quien ... le desbancó el año pasado de lo más alto del podio en el torneo sudamericano. Y ahora, después de cerrar otro capítulo dorado que se saldó con un triunfo continental en 2011 y unas semifinales de Mundial en 2010, Uruguay se encuentra en pleno proceso de reconstrucción. La principal amenaza de España en la fase de grupos de la próxima cita planetaria está dirigida por Marcelo Bielsa en el banquillo y Fede Valverde en el terreno de juego. Ambos, para desgracia de sus intereses, están enfrentados. El bloque de Luis de la Fuente se las verá con un equipo tan dividido como peligroso.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Pello Reparaz, líder de Zetak en La Revuelta: «Rascas y solo queda el euskera para entender nuestro éxito»
  2. 2 Amplían la alerta sanitaria por la venta de agua mineral contaminada
  3. 3 «Que la directiva de Arrate diera el brazalete de capitán a Guerrero no gustó en el vestuario»
  4. 4 Normalidad en el metro tras los retrasos provocados por el desmayo de una mujer que ha caído a las vías en Algorta
  5. 5

    Denuncia por acoso a un policía de Bilbao que vigilaba a su mujer con un GPS camuflado en su coche
  6. 6

    Muere Jums, el elefante más viejo de Cabárceno tras una fuerte pelea con su hijo
  7. 7 La mujer que puede cambiar el rumbo del Mundial de Fórmula 1 este domingo
  8. 8

    El Supremo confirma la pensión vitalicia a una divorciada vizcaína que se dedicó al hogar
  9. 9

    La Línea 4 del metro empezará a construirse en 2027 desde Rekalde a Matiko
  10. 10

    El WhatsApp de Pradas a Mazón justo antes de la comida en El Ventorro: «La cosa se complica en Utiel»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La Uruguay de Bielsa y Fede Valverde se cruza en el camino de España

La Uruguay de Bielsa y Fede Valverde se cruza en el camino de España