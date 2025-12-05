El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Los jugadores de Cabo Verde celebran la histórica clasificación para el Mundial. EP

Los 'Tiburones Azules', la supuesta cenicienta del grupo de España

Cabo Verde disputará su primera cita mundialista tras realizar una clasificación histórica

Aitor Echevarría

Aitor Echevarría

Viernes, 5 de diciembre 2025, 21:14

Uno de los rivales de La Roja será uno de los debutantes mundialistas más llamativos. Cabo Verde aterriza en el Mundial 2026 como uno de ... los países exóticos del torneo. A diferencia de otras selecciones beneficiadas por la ampliación del formato, los 'Tiburones Azules' se clasificaron por méritos propios, dominando el Grupo D de las Eliminatorias Africanas y dejando atrás nada menos que a Camerún, una potencia continental. Con una campaña brillante (7 victorias, 2 empates y solo 1 derrota) alcanzaron 23 puntos y sellaron el primer boleto mundialista de su historia.

