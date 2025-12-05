Así quedan los grupos del Mundial 2026
B. V.
Viernes, 5 de diciembre 2025, 20:17
Una vez finalizado el sorteo del Mundial de Fútbol 2026, así quedan los grupos.
-
Grupo A
México
Sudáfrica
Corea del Sur
(Repesca europea: Dinamarca, Macedonia, República Checa e Irlanda.
-
Grupo B
Canadá
(Repesca: Italia, Irlanda del Norte, Gales y Bosnia)
Qatar
Suiza
-
Grupo C
Brasil
Marruecos
Haití
Escocia
-
Grupo D
Estados Unidos
Paraguay
Australia
Repesca: Turquía, Rumania, Eslovaquia y Kosovo.
-
Grupo E
Alemania
Curazao
Costa de Marfil
Ecuador
-
Grupo F
Países Bajos
Japón
Repesca de: Ucrania, Albania, Suecia,
Túnez
-
Grupo G
Bélgica
Egipto
Irán
Nueva Zelanda
-
Grupo H
España
Cabo Verde
Arabia Saudí
Uruguay
-
Grupo I
Francia
Senegal
(Respesca del grupo. Surinam, Bolivia e Irak
Noruega
-
Grupo J
Argentina
Argelia
Austria
Jordania
-
Grupo K
Portugal
Repesca de: Nueva Caledonia, Jamaica o Congo
Uzbekistán
Colombia
-
Grupo L
Inglaterra
Croacia
Ghana
Panamá