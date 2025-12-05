El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Así quedan los grupos del Mundial 2026

Consulta los enfrentamientos del torneo

B. V.

Viernes, 5 de diciembre 2025, 20:17

Comenta

Una vez finalizado el sorteo del Mundial de Fútbol 2026, así quedan los grupos.

  1. Grupo A

México

Sudáfrica

Corea del Sur

(Repesca europea: Dinamarca, Macedonia, República Checa e Irlanda.

  1. Grupo B

Canadá

(Repesca: Italia, Irlanda del Norte, Gales y Bosnia)

Qatar

Suiza

  1. Grupo C

Brasil

Marruecos

Haití

Escocia

  1. Grupo D

Estados Unidos

Paraguay

Australia

Repesca: Turquía, Rumania, Eslovaquia y Kosovo.

  1. Grupo E

Alemania

Curazao

Costa de Marfil

Ecuador

  1. Grupo F

Países Bajos

Japón

Repesca de: Ucrania, Albania, Suecia,

Túnez

  1. Grupo G

Bélgica

Egipto

Irán

Nueva Zelanda

  1. Grupo H

España

Cabo Verde

Arabia Saudí

Uruguay

  1. Grupo I

Francia

Senegal

(Respesca del grupo. Surinam, Bolivia e Irak

Noruega

  1. Grupo J

Argentina

Argelia

Austria

Jordania

  1. Grupo K

Portugal

Repesca de: Nueva Caledonia, Jamaica o Congo

Uzbekistán

Colombia

  1. Grupo L

Inglaterra

Croacia

Ghana

Panamá

