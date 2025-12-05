Los 'Halcones Verdes' quieren volar hacia los cruces

España se medirá por segunda vez en su historia a Arabia Saudí en un Mundial. La anterior fue hace 19 años -Alemania 2006-, con triunfo ( ... 0-1) para La Roja. El debut mundialista del conjunto que dirige el francés Hervé Renard fue hace tres décadas, casualmente en Estados Unidos 1994, una de las sedes del torneo el próximo verano.

Sólo en una de sus siete participaciones, las tres últimas consecutivas, ha alcanzado la fase eliminatoria y quieren repetirlo. La mayoría del plantel de los 'Halcones Verdes' milita en el la Liga saudí, una competición que en los últimos años ha tratado de crecer con propuestas millonarias para atraer a jugadores de nivel mundial como Cristiano Ronaldo, Iñigo Martínez o Karim Benzema, por citar algunos ejemplos.

La trayectoria del combinado saudí para llegar a Estados Unidos, Canadá y México no ha sido fácil. Terminó segunda en la fase preliminar de la AFC y después quedó encuadrada en un grupo muy exigente junto a Japón y Australia, donde había dos plazas directas. En la última ronda, superó 3-2 a Indonesia y empató a cero con Irak para clasificarse gracias a la diferencia de goles.

Está dirigido desde el banquillo por el francés Hervé Renard, un técnico que ha dejado huella en Asia y África. De hecho, es el primer entrenador de la historia que ganó la Copa Africana con dos países diferentes, Zambia en 2012 y Costa de Marfil en 2015. El preparador galo vive su segunda etapa en la selección saudí, a la que dirigió entre 2019 y 2023. Hace cuatro años, en Catar, arrancó el Mundial con un triunfo histórico contra Argentina, a la postre campeona del torneo guiada por Messi.