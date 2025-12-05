El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Los jugadores de Arabia Saudí celebran la victoria ante Argentina en el pasado Mundial de Catar.

Los 'Halcones Verdes' quieren volar hacia los cruces

Arabia Saudí ·

Dirigidos por el francés Hervé Renard, disputará su séptimo Mundial

Julen Ensunza

Julen Ensunza

Viernes, 5 de diciembre 2025, 21:30

España se medirá por segunda vez en su historia a Arabia Saudí en un Mundial. La anterior fue hace 19 años -Alemania 2006-, con triunfo ( ... 0-1) para La Roja. El debut mundialista del conjunto que dirige el francés Hervé Renard fue hace tres décadas, casualmente en Estados Unidos 1994, una de las sedes del torneo el próximo verano.

