Así es el camino de España hacia la final del Mundial

La Roja se enfrentaría al segundo del grupo de Argentina siempre que sea primera

Juanma Mallo

Juanma Mallo

Viernes, 5 de diciembre 2025, 21:21

España ha caído en el grupo H del Mundial de 2026, el mismo que en Sudáfrica, aquel torneo que ganó La Roja de Vicente del Bosque. A priori, son rivales asequibles. La Uruguay de Bielsa, Arabia Saudí y Cabo Verde, un debutante en la Copa del Mundo.

A partir de ahí, el camino puede ser complicado. Porque el primer cruce, de dieciseisavos, es con el grupo de Argentina. En el caso de que se cumplan los pronósticos, ambas selecciones serán primeras y se evitarán, que es el objetivo de la FIFA. Pero la realidad es que La Roja se enfrentará al segundo del grupo J en Los Ángeles si queda primera o al ganador si acaba segunda en Miami. A priori, sería Austria, a no ser que den la sorpresa Argelia o Jordania. El fútbol, sin embargo, no son matemáticas. ¿Se imaginan encontrarse con Messi tan pronto? ¿Y si es segundo el equipo de Luis de la Fuente?

¿Octavos? Ahí la baraja se amplía. En el caso de que sea primera de grupo se mediría al ganador del duelo entre el segundo del grupo K o el segundo del L en Dallas el 6 de julio. ¿Posibles rivales? Colombia, Portugal, Inglaterra o Croacia. Si continuamos con el supuesto de que La Roja sea primera, los rivales más probables, Bélgica. También puede ser el ganador del grupo de Estados Unidos, Paraguay, Australia y el ganador de la eliminatoria Eslovaquia, Kosovo, Turquía y Rumanía. Para semifinales se mediría a Alemania, Francia o Países Bajos. ¿La final? Argentina.

En el caso de que sea segunda, en octavos se enfrentaría al segundo del grupo de Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda o al del Estados Unidos, Paraguay, Australia y el ganador de la eliminatoria Eslovaquia, Kosovo, Turquía y Rumanía. En cuartos, por esa lado, lo más seguro es que fuera Portugal.

