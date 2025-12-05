Multa de 150 euros al Retuerto por el mal comportamiento de sus aficionados: «Cuervo hijo p...» La Federación Vizcaína sanciona al equipo baracaldés tras el derbi contra el Gurutzeta por cánticos de sus hinchas contra el árbitro, el rival y el portero oponente

Juanma Mallo Viernes, 5 de diciembre 2025, 16:51 | Actualizado 17:10h. Comenta Compartir

El Comité de Competición y Disciplina Deportiva de la Federación Vizcaína de Fútbol ha multado con 150 euros al Retuerto por el comportamiento de sus aficionados en el derbi disputado contra el Gurutzeta de Primera Regional. Los hinchas del cuadro visitante -el duelo se disputó en la Siebe con los de Cruces como locales- mostraron un comportamiento que ha provocado esta sanción.

Entiende el órgano rector de este deporte en el territorio que incumplieron la regla 76: «Cuando en los recintos deportivos se produzcan incidentes de público calificados como leves, se impondrá al club titular de las instalaciones, o bien si se acredita de forma indubitada, que los protagonistas de los mismos fueran seguidores del club visitante, multa de hasta 150,00 €, pudiendo el órgano de competición y disciplina imponer, con ocasión de un mismo partido, más de una de estas sanciones, incluyendo el apercibimiento de cierre, cuando se trate de hechos acaecidos en momentos distintos con solución de continuidad entre unos y otros o varias infracciones leves en diferentes encuentros».

¿Pero qué ocurrió en el Gurutzeta-Retuerto disputado el pasado domingo? El árbitro recoge varias acciones contra su persona y contra el rival de los hinchas visitantes, a los que identificó «por su indumentaria y sus cánticos a favor del equipo visitante».

Profirieron varios cánticos. En el minuto 14, según el acta, profirieron el cántico «cuervo hijo puta». En el 37: «Que malo eres chaval, que malo eres». En el 76: «eso no es un portero es una puta de cabaret», dirigido al guardameta local. En el 82: «Gurutzeta hijos de puta». En el 91: «Me cago en tu puta madre cuervo, pitas todo cuervo». Minuto 93: «Que malo eres puto cuervo».

El acta refleja que «todas estas expresiones iban dirigidas hacia mi persona, salvo las que iban dirigidas al portero local y al club Gurutzeta». Además, para redondear la jornada, el colegiado recoge que «una vez finalizado el encuentro, han encendido un bote de humo, que han arrojado en el lateral de la tribuna, generando una humareda de color rojo».

Mensaje del Retuerto

Ante estos hechos, el Retuerto ha enviado un comunicado a las personas que forman parte del club para condenar los hechos. «Con respecto a la sanción económica que el comité de competición de la Federación Vizcaína de Fútbol ha impuesto a nuestro club por insultos y lanzamientos de bengalas que algunos de nuestros 'aficionados' han realizado en el partido del pasado fin de semana contra el Gurutzeta en el campo de La Siebe, el presidente y la junta directiva de la S.D. RETUERTO SPORT queremos trasladar a la opinión pública lo siguiente: Nuestra condena y rechazo a este tipo de actos, que no compartimos y que no representan los valores que desde el club trasladamos, basados en el respeto a los rivales y al colectivo arbitral. Queremos asimismo, transmitir que acabar con este tipo de conductas en los campos de fútbol es responsabilidad de tod@s, y que está junta directiva hará todo lo que esté en su mano para que no se repitan este tipo de actitudes, que lo único que consiguen es perjudicar a nuestro club en particular y al fútbol en general».

Temas

Audiencias