Muere un portero de fútbol de Las Merindades durante un amistoso contra el Zuazo Daniel Gomes Vila, de 33 años, se desplomó en la recta final del partido tras sufrir un infarto y falleció cuando era trasladado al Hospital de Cruces

A. Mateos Lunes, 1 de septiembre 2025, 11:16

El fútbol burgalés está de luto. El portero Daniel Gomes Vila, del Montija CF, de la comarca de Las Merindades, falleció el pasado sábado tras sufrir una parada cardiorespiratoria mientras se enfrentaba al Zuazo baracaldés. El guardameta, de tan solo 33 años y vecino de Medina de Pomar, cayó desplomado al césped tras el tercer gol del equipo visitante y fue atendido por los servicios sanitarios, que no pudieron hacer nada por su vida. Falleció mientras era evacuado al Hospital de Cruces, según informa ABC.

El partido amistoso tuvo lugar en el campo de Los Robles ubicado en la localidad de Villasante de Montija. Era el minuto 80 cuando Gomes se desplomó sobre el terreno de juego. Según informa 'Radio Nervión', el joven sufrió un infarto. Sus compañeros le atendieron en primer lugar hasta que llegaron una UVI móvil desde Medina de Pomar y una ambulancia de soporte vital básico. Este mismo medio apunta que la asistencia médica tardó hasta 21 minutos en llegar al recinto deportivo.

El guardameta, que llevaba años inactivo de la práctica del fútbol, estaba de prueba en el Montija C.F., conjunto de la Primera División Provincial de Aficionados de Burgos con el que ya había disputado varios amistosos este verano.

Daniel Gomes Vila compaginaba su pasión por el fútbol con su trabajo en la empresa Cartonajes Lantegi de Villarcayo. Desde el Zuazo y otros clubes burgaleses ya han lamentado la muerte del guardameta y han transmitido sus condolencias a familiares y amigos.