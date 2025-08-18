El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Juan Padrón. CD Tenerife

Muere Juan Padrón, exvicepresidente de la FEF, a los 89 años

El canario jugó durante once temporadas en el Tenerife y formó parte de importantes comisiones de la UEFA y de la FIFA

Cristián Ramón Cobos

Madrid

Lunes, 18 de agosto 2025, 16:15

Juan Padrón, histórico dirigente del fútbol canario y de la federación española, donde ocupó durante varios años un lugar destacado, ha fallecido este lunes a los 89 años. Además, fue jugador del Tenerife durante once temporadas, formando parte de la plantilla que logró el primer ascenso a Primera, en 1961.

Nacido en San Cristóbal de La Laguna (1936), Padrón fue vicepresidente de la Federación Española de Fútbol (FEF) durante varios años en los que ocupó un cargo relevante, siempre de la mano de Ángel María Villar. También llegó a presidir la Federación Tinerfeña de Fútbol (FTF) a lo largo de varios mandatos.

De la mano de Villar, asaltó la FEF en 1984, lo que llevó a Padrón a formar parte de la Comisión de Finanzas de la UEFA y de la Comisión del Estatuto del Jugador de la FIFA.

Las muestras de pesar de clubes, dirigentes y figuras relevantes del mundo del deporte se han ido sucediendo tras conocerse la noticia. La FEF ha mostrado su pésame a través de una nota oficial en sus medios: «La familia del fútbol español desea transmitir sus más sentidas condolencias por la pérdida de Juan Padrón Morales, histórico futbolista y dirigente de nuestro deporte que ocupó la presidencia de la Federación Canaria de Fútbol y la vicepresidencia de la FEF, además de ejercer como directivo de UEFA y FIFA. Padrón nos ha dejado este lunes en su querida Tenerife a la edad de 89 años. Descanse en paz», señala.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El nuevo accesorio estrella en la barra de las txosnas de Aste Nagusia que sustituye a las cuerdas de plástico
  2. 2

    La alcaldesa de Ondarroa, de Bildu, denuncia la expulsión de un policía municipal de las txosnas
  3. 3

    ¿Aprobarías un psicotécnico como el que suspendió el 90% de los aspirantes a ertzaina? Compruébalo aquí
  4. 4

    Más de 740.000 vascos pagarán 120 millones por no ajustar la subida de precios al IRPF
  5. 5

    Así fue la primera noche de Aste Nagusia en urgencias de Basurto: «Vienen más por golpes que por borracheras»
  6. 6 Qué es y cómo conseguir el IMEI, el código que pide la Policía para denunciar si te roban el móvil en Aste Nagusia
  7. 7 Solo 12 participantes en la tradicional bajada de las goitiberas de Aste Nagusia: «Un desastre»
  8. 8 11 arrestos y 60 denuncias en la segunda noche de Aste Nagusia
  9. 9 Álvaro Garrido sale de la mina
  10. 10

    El debut soñado de Robert Navarro: marca a los 14 minutos y limpia la bota a Nico Williams

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Muere Juan Padrón, exvicepresidente de la FEF, a los 89 años

Muere Juan Padrón, exvicepresidente de la FEF, a los 89 años