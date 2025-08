Toni Villa estrena en Lezama el casillero de goles y triunfos del Eibar

Jair Amador traslada sus «buenas sensaciones» pese a su efímero estreno

Este tercer amistoso de la pretemporada permitió ver en acción por primera vez a Jair Amador, que pese a que disputó poco más de media hora, se mostró satisfecho por las buenas sensaciones que tuvo estrenando la camiseta azulgrana. «Estoy contento, porque voy cogiendo ritmo poco a poco. Estoy tratando de conocer lo más rápido posible a los compañeros y de ir adquiriendo los conceptos que quiere transmitir el míster y, aunque aún me queda bastante para llegar a la forma deseada, poco a poco apretaré para llegar al inicio lo mejor posible».

La presencia del central caboverdiano en el once llevó a San José a emparejarlo con Markel Arana para probar a Arambarri como carrilero por la derecha, una posición en la que el azkoitiarra se desempeñó con comodidad. «He trabajado en esa posiión esta semana y me he sentido cómodo jugando algo más adelantado». Y es que en su opinión «es bueno poder jugar en diferentes posiciones para dar más alternativas al entrenador».

Deseoso de dar inicio a su segunda campaña en el Eibar, el defensa armero destaca que «más allá del resultado, lo importante en esta fase de preparación es que todos nos vayamos conociendo y asimilando lo que quiere el míster, y que poco a poco vayamos sumando minutos y cogiendo buenas sensaciones de cara al inicio liguero».

Todos confían en poder empezar a contar con los dos delanteros del plantel, un Jon Bautista, que arrastra unas molestias en la rodilla derecha desde el inicio de pretemporada, así como con Javier Martón, que necesita tiempo para equiparar su ritmo al del resto.