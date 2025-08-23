El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Aleix Garrido felicita a Álvaro Rodríguez tras el gol que marcó el madrileño solo un minuto después de debutar como armero. Morquecho

Una tesis con matrícula 'cum laude'

Insaciable ·

El Eibar sentenció al Granada con un discurso lleno de argumentos inapelables que Martón abrió con su segundo gol y que Álvaro Rodríguez cerró al minuto de debutar

Letizia Gómez

Eibar

Sábado, 23 de agosto 2025, 00:05

El Eibar dejó sin palabras al Granada con una irrebatible homilía llena de sólidos argumentos que convencieron de pleno a una parroquia de Ipurua que ... disfrutó viendo como el eibarrés Magunazelaia se convertía en el maestro de ceremonias. Aunque él ni marcó y ni tampoco llegó a apuntarse ninguna asistencia directa, lideró con maestría el espectáculo inaugurado por Javier Martón con su segundo gol en dos partidos, y que Álvaro Rodríguez cerró después de que Arbilla también subiera a la palestra para anunciar que el equipo armero va a dar mucho que hablar esta temporada.

