El mediapunta eibarrés posa en las recién estrenadas instalaciones deportivas de Areitio. SD Eibar
Jon Magunazelaia | Jugador de la SD Eibar

«Para mí es como si nunca me hubiera ido, estoy feliz de haber vuelto al Eibar»

Con 24 años recién cumplidos, el atacante eibarrés ha vuelto lleno de ilusión al club en el que se formó antes de fichar por la Real con 15 años

Letizia Gómez

Eibarr

Viernes, 8 de agosto 2025, 00:00

El destino ha querido que Jon Magunazelaia (Eibar, 2001), se haya convertido en el primer eibarrés en figurar en la plantilla armera desde que hace ... ahora diez años Jon Errasti formara parte de aquel histórico Eibar que debutó en Primera en la temporada 2014-15. Todo un reto que el joven canterano que ha pasado toda esta década en la Real Sociedad asume con ilusión, pero también con una notable carga de responsabilidad.

