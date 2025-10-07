La irrupción de la Copa llevará al Eibar al llamativo campo del Náxara

El Eibar arrancará su andadura en la presente edición de la Copa ante el Náxara riojano, rival con el que ha quedado emparejado tras el ... sorteo de la primera ronda celebrado ayer en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, donde además de mantener el criterio de enfrentar a equipos de inferior categoría con los de las superiores, también se incluyó como novedad la proximidad geográfica.

El partido, que se disputará entre el martes 28 y el jueves 30 de octubre, llevará al conjunto armero a visitar el espectacular campo de La Salera, con capacidad para 1.500 espectadores, muchos de ellos ubicados en el talud del frondoso bosque de pinos que rodea al estadio.

Podrán recibir cumplida información del emplazamiento por parte de los componentes de su propio filial, que curiosamente acaba de regresar de arrancar un empate (1-1) que mantiene a los riojanos en la penúltima plaza del grupo II de Segunda RFEF.

Por segundo año consecutivo, los azulgranas tendrán que verse las caras con un conjunto riojano, y en este sentido el precedente no es nada halagüeño. El pasado curso, el equipo entonces aún dirigido por Joseba Etxeberria cayó eliminado a manos de la UD Logroñés tras recibir un gol de Pol Arnau, hijo del recordado guardameta Francesc Arnau, tristemente fallecido en 2021, en el 107 de la prórroga.

Crece la exigencia

Este encuentro copero añadirá aún más exigencia a la complicada marcha deportiva del bloque dirigido por Beñat San José, puesto que llegará entre los compromisos ligueros que el Eibar tendrá que afrontar el sábado 25 de octubre (16.15 h.) ante el Leganés en Ipurua, y el duelo que le llevará a desplazarse el siguiente sábado, 1 de noviembre (21.00 h.) hasta el Almería Stadium para enfrentarse al equipo indálico comandado por Rubí.

Dos de los 'cocos' de la categoría que condensarán una agenda que pondrá a prueba el fondo de armario con el que cuenta el preparador donostiarra, que en los ocho partidos ligueros consumidos hasta la fecha ya ha utilizado a todos los efectivos disponibles, a excepción del portero Luis López.

Su oportunidad para brillar como ya lo hizo en pretemporada llegará precisamente en el choque copero en Nájera.