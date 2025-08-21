Ipurua se engalana de cara al estreno

Casi tres meses después del último partido que el Eibar disputó el pasado curso en Ipurua ante el Córdoba, el estadio armero se engalana para ... afrontar mañana (19.30 h.) el estreno como local de la temporada 25-26 ante el Granada. Con la esperanza de que los aficionados armeros hagan un alto en sus vacaciones para acudir a apoyar a su equipo, los de Beñat San José se disponen a ofrecer sus mejores sensaciones para tratar de hacer bueno el empate (1-1) conseguido en la jornada inaugural vivida el pasado sábado en Málaga .

La cita tiene argumentos de sobra para ser considerada especial. Primero y ante todo, porque supondrá la presentación oficial del nuevo proyecto edificado por el club eibarrés, al que en las últimas horas se ha sumado el ya exjugador del Atheltic, Adu Ares, presentado el martes como el décimo fichaje del verano junto al también recién llegado Álvaro Rodríguez, lateral derecho procedente del Albacete.

Pero, además, la visita del cuadro nazarí viene con un añadido emocional, no en vano será la primera vez que el exarmero Juan Diego Molina, más conocido como Stoichkov, pise el césped del que fue su hogar durante tres temporadas hasta que el verano pasado se despidió, pese a haber renovado por una temporada, para cumplir su sueño de jugar en Primera de la mano de un Alavés que abonó un millón de euros por su traspaso.

Fue la última de las grandes aportaciones a la causa armera del gaditano, que lamentablemente para él, no logró el éxito esperado en su aventura en la entidad babazorra, donde apenas fue titular en seis de los 16 partidos en los que vistió la camiseta albiazul en la primera vuelta de la pasada campaña.

El Granada apostó por él para cubrir la marcha del goleador Myrto Uzuni al Austin FC de la Major League Soccer estadounidense y, con los 12 millones que se embolsó por el albanés, el club nazarí no tuvo problema en abonar los 2,5 millones que el Alavés exigió por el extremo.

Venta frustrada

Aunque sí fue uno de los fijos en el esquema de Fran Escribá cuando aterrizó en el Nuevo Los Cármenes, no ocurrió lo mismo tras la llegada al banquillo rojiblanco de Pacheta en las tres últimas jornadas, en las que fue relegado al banquillo por el técnico burgalés, que le colgó el cartel de transferible.

De hecho, el atacante gaditano estuvo a un paso de recalar en el Al Wakrah que dirige el entrenador español Vicente Moreno, que también tiene en sus filas a Raúl de Tomás, pero aunque el club catarí puso 2,2 millones sobre la mesa, la pretensión del Granada de recuperar toda la inversión realizada por él dio al traste con la operación.

Aún así, no parece que su situación vaya a mejorar en la entidad nazarí. Y es que todo apunta a que Pacheta no está por la labor de incluirle en los planes para este curso, pese a que al preparador no le quedó más remedio que alinearle de inicio en el primer choque ante el Deportivo de la Coruña, que se saldó con una derrota (1-3) en el primer duelo de los granadinos en su estadio.

A la espera de que llegue alguna oferta que satisfaga los intereses de los nazaríes, el club está volcado en intentar cerrar la venta de Lucas Boyé al Alavés para poder inscribir a Souleymane Faye, Diego Hormigo, José Arnaiz y Jorge Pascual, los cuatro fichajes que no pudieron ser convocados en la primera cita liguera ante los coruñeses.