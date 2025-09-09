El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Los armeros hacen piña de felicidad para festejar el gol de Javi Martínez que sentenció el choque ante los andorranos a un cuarto de hora para el final del choque. Gorka Estrada

Ipurua, la cura para todos los males

Fervoroso ·

El Eibar aprovechó los errores que forzó con su presión para superar al Andorra con sendos goles de Cubero y Javi Martínez que hicieron olvidar el penalti errado antes por Corpas

Letizia Gómez

Eibar

Martes, 9 de septiembre 2025, 22:07

Ipurua volvió a erigirse una vez más en la cura para los males que el Eibar padece lejos de su cobijo. Con el calor de ... una afición que cerró el día de Arrate apoyando a su equipo en el estadio armero, el conjunto de Beñat San José se reencontró con la victoria exprimiendo al máximo una de las principales premisa que exige el preparador donostiarra, la presión en la salida de balón.

