Ipurua, la cura para todos los males

Ipurua volvió a erigirse una vez más en la cura para los males que el Eibar padece lejos de su cobijo. Con el calor de ... una afición que cerró el día de Arrate apoyando a su equipo en el estadio armero, el conjunto de Beñat San José se reencontró con la victoria exprimiendo al máximo una de las principales premisa que exige el preparador donostiarra, la presión en la salida de balón.

Fue así como la escuadra azulgrana forzó los constantes errores de un Andorra que, desaborlado en defensa, tampoco encontró refugio en su portero, que pese a que fue capaz de detener el penalti que le lanzó Corpas poco después de que se anulara el que había forzado Buta, propició el rechace que Cubero recogió para marcar el primer tanto y se le coló por debajo del cuerpo el tanto de la tranquilidad que Javi Martínez anotó a un cuarto de hora del final.

Era el remedio que los azulgranas necesitaban en el regreso al calor de su hogar, deseosos de borrar lo sucedido en los últimos minutos en Huesca para recobrar así las buenas vibraciones que transmitieron en su estreno ante el Granada.

Para ello, el técnico donostiarra volvió a confiar de lleno en el once por el que viene apostando desde que comenzó el campeonato, en el que solo faltó precisamente el sancionado Arbilla, obligado a cumplir el primero de los cuatro partidos de castigo que le han caído por su expulsión antes del gol que costó la derrota en el Alcoraz.

Y, aunque de primeras, permitió que fuera el Andorra el que llevara la iniciativa, los armeros tenían muy claro que su plan de acción era bastante más ambicioso, y Magunazelaia apenas tardó cuatro minutos en exponerlo al inaugurar la colección de oportunidades que fueron acumulando mientras forzaba los mil y un errores que los visitantes coleccionaron después,.

Afortunadamente, los locales no se quedaron lamentándose ni porque le anularan un penalti por derribo a Buta al comprobar el árbitro que Xeber estaba en posición incorrecta antes de centrar el balón, ni tampoco cuando Corpas, usualmente certero desde los once metros, lanzara colocado, pero sin excesiva fuerza la pena máxima que Magunazelaia había forzado tras la eficiente presión que el eibarrés realizó con la inestimanble ayuda de Guruzeta.

Tampoco cundieron los nervios cuando dejó que su oponente llegara vivo al descanso, porque ya se habían apuntado los puntos débiles que explotarían pocos minutos después de la reanudación cuando Cubero, disfrazado de delantero centro,remachó a Ratti tras recoger el rechace del portero tras un lanzamiento previo de Xeber Alkain .

Y mientras Jonmi repelía todos los intentos de reacción de los de Ibai Gómez a excepción de un saque de esquina directo del exarmero Imanol que se estrelló en el poste, el portero visitante fue incapaz de evitar que el disparo de Javi Martínez desde la frontal se le colara por debajo del cuerpo, condenando a su equipo sufrir la primera derrota andorrana.