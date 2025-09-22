El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Bautista recibe el cariño y las felicitaciones de sus compañeros tras marcar su primer gol del curso en la su estreno como titular Morquecho

Todo es más fácil al carlor del Ipurua

Resolutivo ·

El Eibar encadenó su tercera victoria seguida en casa ante un Sanse luchador que le facilitó las cosas al abrir en propia puerta un marcador que Bautista sentenció

Letizia Gómez

Eibar

Lunes, 22 de septiembre 2025, 00:04

El Eibar disfrutó junto a su afición de la felicidad que se le niegan cuando juega lejos del calor de su hogar. Sintiéndose arropado bajo ... los férreos muros que ha logrado construir en sus dominios, todo le resulta mucho más sencillo a un cuadro armero al que ni siquiera le hizo falta marcar para encarrilar su tercera victoria consecutiva como local, porque de eso ya se encargó el realista Jon Balda, cuando pasada la media hora de juego coló el balón en su propia portería tras realizar una temeraria cesión con la que batió a su portero.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Asesinan a un joven marroquí de 21 años al asestarle una puñalada en el pecho
  2. 2

    Padres marroquíes dejan a sus hijos en Bilbao para beneficiarse de la acogida de menores
  3. 3

    Conmoción en Solokoetxe: «Uno de ellos llevaba un cuchillo y el otro palos»
  4. 4

    «De la noche a la mañana nos quieren echar, es una sangría»
  5. 5

    Doce pisos turísticos en los bajos de unas VPO en Bilbao
  6. 6

    Las grandes cadenas pugnan en Euskadi por la apertura de nuevos supermercados
  7. 7

    La madre de dos niños con una dolencia rara demanda a la Diputación con ayuda de ChatGPT
  8. 8

    Los niños españoles vivirán menos que sus abuelos
  9. 9

    «CAF hace trenes, no bombas. Se están mezclando cosas que no se deben mezclar»
  10. 10 Jose Mari Goenaga: «En los cuartos oscuros te encuentras señores de 75 años»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Todo es más fácil al carlor del Ipurua

Todo es más fácil al carlor del Ipurua