Escaso rédito para tanto esfuerzo

El Eibar recibió otra dosis de resignación al verse obligado a ceder otros dos nuevos puntos en casa tras una batalla sin tregua ante un ... Castellón que se pudo decantar para ambos lados, aunque si la balanza no se decantó del lado de los visitantes fue en gran medida porque Jonmi Magunagoitia echó el cerrojo sobre su portería con otra exhibición de paradas y despejes salvadores.

Pese a que los armeros rozaron incluso la épica en una última incursión en la que Javi Martínez cabeceó fuera un medido balón colgado por Toni Villa, lo cierto es que los armeros se pueden dar con un canto en los dientes por haber logrado evitar la que habría sido su primera derrota de la temporada en casa.

Tras la dolorosa derrota sufrida en Ceuta el pasado fin de semana, el conjunto de Beñat San José volvía a su guarida esperanzado de poder celebrar un triunfo que se le resiste desde el que se apuntó en el derbi ante la Real Sociedad el pasado 21 de septiembre. Sin embargo, el escaso rédito obtenido no compensó como se esperaba el esfuerzo supremo que le exigió un rival repleto de recursos ofensivos que Jonmi tuvo que contrarrestar con otra actuación para enmarcar del zornotzarra.

Y es que, desde que el balón comenzó a rodar, la escuadra valenciana se fue abriendo camino hacia la portería azulgrana atacando los flancos ocupados por Cubero y Álvaro Rodríguez.

Tanto el bilbaíno, que avanzada la segunda mitad tuvo que ser retirado en camilla al sufrir un fuerte golpe en la cabeza en un choque de trenes con Alcázar, como el madrileño, elegido para cubrir la vacante del sancionado Buta por delante del canterano Hodei Arrillaga, necesitaron de la ayuda de sus compañeros para ejercer de escudo ante las constantes flechas que atravesaban su parcela.

Y eso que el partido comenzó con una espléndida ocasión de un Bautista que, tras ver cómo Mellot le sacaba casi bajo palos su remate a la media vuelta, tampoco pudo llegar después a dos de los numerosos pases que Magunazelaia logró colar desde las dos bandas en las que se fue alternando.

Pero si algo se echó de menos en el estadio armero fue la presión asfixiante marca de la casa. Y sin poder frenar desde arriba la salida de balón del conjunto dirigido por el recordado exjugador del Valencia Pablo Hernández, el Eibar se expuso a recibir un sinfín de golpes que estuvieron a punto de noquearle en varias ocasiones.

Enrabietada ante semejante osadía, la escuadra azulgrana se revolvió y poco antes del descanso lanzó un directo por medio de Magunazelai que pudo cambiar el sino del partido, pero Alcázar estuvo rápido y atento para meter la punta de su bota e impedir que Xeber empujara el centro del eibarrés.

Gol visitante anulado

Pero el Castellón siempre fue un paso por delante de los armeros, y hasta llegó a marcar un gol al poco de la reanudación que fue anulado por un fuera de juego de Alberto Jiménez antes de rematar una peligrosa falta.

Tras el susto que provocó el choque de cabezas entre Cubero y Alcázar, el correcalles bajó de intensidad, pero solo un rato, ya que después de que los dos técnicos quemaran todos sus cartuchos, ambos equipos se lanzaron en tromba en busca del cinturón de ganador. Pero ni Cala logró el gol olímpico que intentó, ni Javi Martínez pudo aprovechar el gran servicio final de Toni Villa.