La escuadra azulgrana se marcha con tristeza al vestuario tras agradecer a la afición el apoyo brindado hasta el último momento. Morquecho

Escaso rédito para tanto esfuerzo

Resignado ·

El Eibar tuvo que dar por bueno su segundo empate seguido en Ipurua tras una batalla a vida o muerte con el Castellón que se pudo decantar para ambos lados

Letizia Gómez

Eibar

Domingo, 12 de octubre 2025, 21:41

Comenta

El Eibar recibió otra dosis de resignación al verse obligado a ceder otros dos nuevos puntos en casa tras una batalla sin tregua ante un ... Castellón que se pudo decantar para ambos lados, aunque si la balanza no se decantó del lado de los visitantes fue en gran medida porque Jonmi Magunagoitia echó el cerrojo sobre su portería con otra exhibición de paradas y despejes salvadores.

