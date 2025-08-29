«Me encantó oír sonar la sirena de Ipurua, es mítica»

Marco Moreno (Las Palmas, 2001) es uno de los jóvenes fichajes que ha caído de pie en el Eibar. Formando pareja en el centro de ... la zaga junto a Arbilla, ha dotado a la defensa de una solidez que quiere seguir explotando de la mano de un proyecto liderado por Beñat San José en el que cree a pies juntillas.

– Dos partidos, dos titularidades y dos menciones especiales. ¿Se puede pedir más?

– La verdad es que estoy contento, porque desde que he llegado aquí todo está saliendo muy bien.

– A sus 24 años, ha caído justo al lado de Arbilla, que con 38 sigue comiéndose el campo, como el otro día.

– Es un ejemplo a seguir del que hay que aprender. Empaparte de todo lo que ha vivido él, la experiencia que tiene. Te ayuda y te hace mejor, dentro y fuera, campo y fuera. He tenido mucha afinidad con él y nos entendemos bien. Hacemos un buen dúo. Es un lujo tenerle al lado, es un capitán de 10.

– Viendo que el puesto de Arbilla es fijo, con Arambarri y Jair llamando a la puerta, para el otro va a haber tortazos.

– Bueno, al final en un equipo somos muchos jugadores en muchas posiciones y al final no compites solo con el otro equipo, sino con tu compañero. Siempre obviamente con respeto y con un compromiso de que tenemos que ganar siempre.

– La idea de juego del Eibar es eminentemente ofensiva, pero ¿cuál es la gran premisa defensiva?

– Al final si atacamos mucho y somos muy ofensivos, tienes que estar muy pendiente de recuperar el balón a la mínima pérdida y estar muy atento a las transiciones, pero si tienes la pelota, minimizas riesgos.

– San José es el jefe, pero el que manda en la defensa es Iván Fagoaga. ¿Qué mensaje os transmite?

– La verdad es que muy bien, como profesional y como persona, sinceramente de 10. Nos ha ayudado a ser sistemáticos en el sentido de defender el área, en los duelos, etc.

– No llegó a tocar la Primera en sus ocho años en el Atlético de Madrid, pero viene de una experiencia muy intensa en la Liga portuguesa con el Farense.

– Pese al descenso me he sentido muy bien. Me independicé tras dejar el Atlético, a donde llegué con 14 años, y ha sido todo un aprendizaje en una Liga en la que hay 4 ó 5 equipos muy destacados respecto al resto. Creo que eso me ha dado el temple para afrontar estos partidos que vienen en esta temporada con madurez. La experiencia ha sido muy bonita y me ha hecho crecer mucho como persona y como jugador.

– Es muy joven para recordar la época de David Silva aquí o el propio ascenso del Eibar a Primera, que le pilló con 12 añitos.

– No recuerdo esos momentos, pero sí sé que el Eibar siempre se ha tenido como un club luchador y entrañable, con un estadio histórico. La sirena me encanta, pone los pelos de punta oírla sonar, es mítica. No lo dudé al venir aquí cuando surgió la posibilidad.

– ¿Y qué es lo que más le convenció del proyecto?

– Las ganas de competir y el interés por mí que me transmitieron. Soy un jugador al que le ilusiona mucho que quieran contar con él y que estén ilusionados por que venga. Y también he tenido compañeros que han jugado aquí en el Eibar y siempre me han hablado maravillas del club y de la ciudad y sus alrededores. Me encanta todo lo que he visto, empezando por la Ciudad Deportiva, que es todo un lujo.

– El primer objetivo que debía tener el equipo era generar ilusión y ese pasito ya se ha dado en solo dos jornadas. ¿Cómo se ve el curso desde dentro?

– Yo veo que hay motivos para ilusionarse. Todos venimos a trabajar con muchas ganas, porque nos gusta lo que nos propone el entrenador. y, viendo cómo mejoramos día a día, confiamos mucho en competir al máximo

– Entre los muchos fichajes, el suyo ha despertado muchas expectativas. ¿Listo para llevar ese peso?

– No es una mochila en contra que se espere mucho de mí. En realidad me halaga, porque eso es que ven algo en mí. Soy un chico tranquilo y sencillo, al que le gusta mucho jugar al fútbol y que siempre da el 100%. Me gusta ganar, compito muy bien y está bien que la gente espere mucho de mí, porque lo único que quiero es que el Eibar vaya para adelante y las cosas salgan lo mejor posible para que podamos disfrutar de un buen año.