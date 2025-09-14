El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Arambarri se lamenta de la derrota justo después de que Víctor Recio le sacara bajo palos el rechace del disparo final de Bautista Factoría Nueve

El Eibar se topa con un cerrojo en la puerta

Frustrado ·

La escuadra armera sufrió su segunda derrota seguida lejos de casa ante un Cádiz que se apoyó en su portero para hacer valer el gol de Suso en la segunda mitad

Letizia Gómez

Eibar

Domingo, 14 de septiembre 2025, 01:30

Frustración es el término que más se adecúa a la nueva derrota que el Eibar cosechó fuera de casa ante un Cádiz que sí supo ... sacar partido de una de sus pocas ocasiones. De tanto ir a la fuente en una segunda mitad eléctrica, el cántaro de los armeros se rompió y acabaron desesperados tras estrellarse ante un portero gaditano que, tras imponerse en un mano a mano previo ante Bautista, también fue capaz de rechazar un disparo final del ariete en el minuto 96, que Arambarri tampoco pudo remachar

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La mejor autobusera de Alemania no valía para Bilbao
  2. 2

    «Nos vimos muertos, el ertzaina nos salvó»
  3. 3 El director del Israel deja la Vuelta y regresa a Navarra tras la aparición de pintadas en su casa
  4. 4 De animadora del Bilbao Basket a influencer: quién es Sara Botello, la mujer de Laporte
  5. 5

    Bilbao bloquea el proyecto para levantar la nueva sede del Obispado y una clínica
  6. 6 Una explosión de gas en Madrid deja 25 heridos, tres de ellos graves
  7. 7

    Génova aparta a Raquel González al frente del PP de Bizkaia e impone una gestora con Amaya Fernández
  8. 8

    Kutxabank derribará parte de su sede central en Gran Vía por problemas constructivos
  9. 9

    Más de 1.300 mayores de 65 años han sufrido robos en Bilbao entre enero y julio
  10. 10 Jorge Lorenzo denuncia haber sido estafado con más de 200.000 euros con una noria que posee en Italia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El Eibar se topa con un cerrojo en la puerta

El Eibar se topa con un cerrojo en la puerta