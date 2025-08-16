El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El capitán navarro emprenderá su décima temporada en el Eibar. SD Eibar

El Eibar estrena zapatos nuevos en el arranque del baile liguero en Málaga

Beñat San José emprende con optimismo su primera campaña desde el inicio, pese a que empieza con lo justo en su parcela ofensiva

Letizia Gómez

Eibar

Sábado, 16 de agosto 2025, 00:02

Arranca el baile liguero para el Eibar, que tras poco más de un mes de ensayos, se ha anudado con fuerza los zapatos nuevos que ... se ha calzado durante el verano para estrenar su concurso en plena Feria de Agosto de Málaga.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece la joven de 28 años que fue rescatada en la playa de Laga el lunes
  2. 2

    «No nos dejan tener mucho contacto con Yeray»
  3. 3

    Ertzainas custodian en Vitoria a un enfermo de tuberculosis para evitar que se escape
  4. 4

    «No tengo problema en pedir disculpas: los pueblos del sur son extraordinarios»
  5. 5

    Registros históricos de temperatura en Bilbao en puertas de la Semana Grande
  6. 6

    Muere Javier Lambán, el expresidente aragonés que se opuso a Sánchez
  7. 7 Una de los mejores helados artesanos de Bilbao aterriza en los supermercados Eroski
  8. 8

    Dos detenidos y dos heridos en una pelea multitudinaria de madrugada en Bolueta
  9. 9

    El obispo atribuye la caída de la natalidad a «la libertad sin límites» de los jóvenes
  10. 10

    Las comparsas insisten en defender a los manteros frente a la Policía

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El Eibar estrena zapatos nuevos en el arranque del baile liguero en Málaga

El Eibar estrena zapatos nuevos en el arranque del baile liguero en Málaga