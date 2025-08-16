El Eibar estrena zapatos nuevos en el arranque del baile liguero en Málaga

Arranca el baile liguero para el Eibar, que tras poco más de un mes de ensayos, se ha anudado con fuerza los zapatos nuevos que ... se ha calzado durante el verano para estrenar su concurso en plena Feria de Agosto de Málaga.

Lamentablemente, el técnico donostiarra no ha podido meter en la maleta todo el equipaje del que dispone, y el primer sarao lo tendrá que solventar sin el bailarín que el año pasado ofreció sus mejores pasos. Y es que, como se temía Bautista no ha llegado a tiempo para inaugurar el sarao competitivo, lo que deja a San José con un Javier Martón cuyo bagaje como nuevo integrante del elenco armero se reduce a la media parte que dispuso en el último choque de la pretemporada frente al Alavés.

Ellos dos conforman el parte de bajas de cara a esta primera jornada junto a Madariaga, al que aún le quedan unas cuantas semanas para empezar a ver como giran las luces de los salones de eventos, mientras que Lander Olaetxea también se ha tenido que quedar en casa, porque subirse a un avión tras el fuerte golpe en la cabeza que se llevó en el cierre de los saraos veraniegos en Ipurua esta totalmente contraindicado.

Málaga-Eibar Campo La Rosaleda

Hora 19.30

Árbitro Ais Reig (valenciano)

En cambio, sí que ha incluido en la 'troupe' tanto a Álvaro Rodríguez, el noveno y, por ahora último fichaje eibarrés, que fue presentado en el descanso del choque que cerró la agenda de ensayos en Ipurua, así como a Javier Martón, que pese a lo pocos minutos que ha dispuesto para preparar su papel estelar en la punta de ataque, se perfila como el máximo referente ofensivo de inicio, salvo que se decante por darle la alternativa a un Magunazelaia, que como eibarrés que es, aguarda emocionado el momento de debutar en el club de toda su vida.

Así las cosas, el posible once formado por San José podría ser el formado por Jonmi; Cubero, Marco Moreno, Arbilla, Hodei o Buta; Nolaskoain, Alis Garrido; Corpas, Maguna, Guruzeta; Martón.

En frente se toparán con un Málaga que tras lucirse en los festivales de verano, sueña con estar entre los ganadores del certámen que, como siempre, se inicia con muchos aspirantes al título.