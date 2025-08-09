El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Hugo Rincón celebra el gol con el que el extremo del filial otorgó la victoria al Eibar ayer en Areitio. SD Eibar

El Eibar cierra su agenda ante el Alavés a la espera de Álvaro Rodríguez y Adu Ares

Tras ganar ayer al filial de Osasuna (1-0) en Areitio, los armeros juegan hoy en Ipurua (19.00 h.) su última cita veraniega al acecho de dos fichajes

Letizia Gómez

Eibar

Sábado, 9 de agosto 2025, 00:02

Tras apuntarse ayer en Areitio su segunda victoria del verano en un penúltimo choque disputado con un equipo plagado de jugadores del filial ante Osasuna ... Promesas (1-0), el Eibar cierra su agenda de pretemporada con un duelo estelar hoy (19.00 h.) en Ipurua frente al Alavés, al tiempo que se prepara para abrir sus puertas para los dos fichajes de última hora que completarán la plantilla.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El excomisionado de la dana acusado de falsificar su título intenta suicidarse
  2. 2

    Guerra entre los comerciantes del Mercado de Otxarkoaga
  3. 3

    Multa de 679.000 euros a la firma que gestionó las ambulancias de Osakidetza
  4. 4 Aparecen carabelas portuguesas entre las algas asiáticas invasoras de las playas de Noja
  5. 5 Cayetana Guillén Cuervo revela detalles sobre la violación que sufrió a los seis años: «Fueron ocho tíos y me hostiaron...»
  6. 6

    El mundo planta cara a Netanyahu y le exige que detenga la expansión de la guerra en Gaza
  7. 7 Un motorista resulta herido en un accidente en la A-8 en Zierbena
  8. 8

    El alto precio de las furgonetas dispara el mercado de segunda mano en Euskadi
  9. 9

    «María dice que en Bilbao no se liga. En Madrid sale con tres a la vez»
  10. 10

    Sergio Navarro, que se fue de Lezama por «motivos familiares», entrena a un club húngaro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El Eibar cierra su agenda ante el Alavés a la espera de Álvaro Rodríguez y Adu Ares

El Eibar cierra su agenda ante el Alavés a la espera de Álvaro Rodríguez y Adu Ares