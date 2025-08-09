El Eibar cierra su agenda ante el Alavés a la espera de Álvaro Rodríguez y Adu Ares

Tras apuntarse ayer en Areitio su segunda victoria del verano en un penúltimo choque disputado con un equipo plagado de jugadores del filial ante Osasuna ... Promesas (1-0), el Eibar cierra su agenda de pretemporada con un duelo estelar hoy (19.00 h.) en Ipurua frente al Alavés, al tiempo que se prepara para abrir sus puertas para los dos fichajes de última hora que completarán la plantilla.

Porque es cuestión de horas que el club azulgrana anuncie las llegadas del lateral derecho procedente del Albacete, Álvaro Rodríguez (Fuenlabrada, Madrid, 1994), así como del extremo del Athletic, Adu Ares (Bilbao, 2001), ambos reclamados por Beñat San José para cubrir las carencias existentes en ambas posiciones.

El defensa madrileño puso ayer mismo rumbo a tierras vascas poco después de acordar la rescisión del contrato que le restaba en el conjunto manchego, donde ha acumulado 91 partidos en las tres temporadas en las que ha militado allí.

Desplazado al banquillo en la última campaña, el lateral se despidió del club y de la afición albaceteña, esperanzado de poder disfrutar de más minutos en una categoría en la que debutó con el Burgos hace cuatro años tras celebrar el ascenso con los blanquinegros en el curso 20-21.

Emotiva despedida

«Siempre he dado todo lo que tenía o todo lo que me ha salido a dar y simplemente por eso yo me voy con la conciencia muy tranquila y satisfecho», aseguró el defensa que confesó su pesar por poner «fin a una etapa» que da paso a «otra que espero que sea tan bonita como la que he tenido aquí».

A expensas de superar el preceptivo control médico, se espera que Álvaro Rodríguez esté presente hoy en las gradas de Ipurua para presenciar el cierre veraniego del que será su equipo en las dos próximas campañas.

Y otro tanto de lo mismo puede pasar también con el pretendido jugador del Athletic Adu Ares, cuya cesión está un paso más cerca de concretarse, después de que el técnico rojiblanco Ernesto Valverde le haya dejado fuera de la expedición bilbaína que ha viajado a Londres para disputar ante el Arsenal la Copa Emirates, denominada así en honor al principal patrocinador de los 'Gunners'.

A la vuelta de su cesión la pasada temporada en el Zaragoza, donde anotó siete goles en los 32 encuentros que disputó con los de La Romareda, el extremo de 23 años se ha vuelto a encontrar sin sitio en la parcela atacante rojiblanca. Con contrato hasta el 2027, el habilidoso extremo ve con buenos ojos la posibilidad de sumarse al proyecto de la entidad armera, que presiona para lograr una opción de compra en función de objetivos.

Ambos llegarían para generar la competencia que ahora no existe en el lateral derecho y el flanco izquierdo, donde Cubero y Guruzeta se presentan como los únicos efectivos del primer equipo para esas demarcaciones.

Tercer gol veraniego

Ninguno de los dos participó en el amistoso de ayer en Areitio, en el que tal y como estaba previsto, pensando en el encuentro de hoy en Ipurua ante el Alavés, San José reservó a los jugadores del primer equipo y dio entrada a un nuevo once formado por futbolistas de la cantera.

De hecho entre ellos solo figuraron seis integrantes de la primera plantilla, Luis López, Hodei, Sergio Álvarez, Olaetxea, Javi Martínez y Toni Villa, que apuraron los minutos que el preparador azulgrana concederá a otros en la cita que pondrá punto y final a la reducida agenda de pretemporada.

El encuentro estuvo dominado por los armeros, especialmente en un primer tiempo en el que hubo una mayor presencia de jugadores del primer equipo.

Sin embargo, el único gol del partido, el tercero que se apunta el Eibar en lo que va de verano, vino tras una acción bien conducida por Zubiria, rematada con precisión por Hugo Rincón justo cuando se cumplía el primer cuarto de hora de juego.

Y pese a que poco después el cuadro rojillo llegó a marcar un gol que fue anulado por fuera de juego, el Eibar continuó acumulando buenas sensaciones por medio de Toni Villa, que dispuso de una doble ocasión en la recta final de la primera mitad, así como con otra clara oportunidad que firmó Rincón tras una bonita jugada elaborada por Javi Martínez.