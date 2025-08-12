El Eibar se adentra en la cuenta atrás de su quinto año seguido en Segunda

Finiquitada la pretemporada con la alentadora imagen ofrecida el sábado ante el Alavés en Ipurua en el cierre de la agenda de amistosos de verano, ... el Eibar se zambulle de lleno en la preparación del partido con el que el sábado (19.30 h.) inaugurará en La Rosaleda de Málaga su quinta participación consecutiva en la categoría de plata.

Tras conseguir la salvación que se le encomendó cuando sustituyó a Joseba Etxeberria el pasado mes de febrero, Beñat San José emprende desde el inicio su segundo curso al frente de un bloque conformado por 23 jugadores encabezados por Anaitz Arbilla y Jon Bautista, los dos únicos cuyo contrato llegaba a su fin, que fueron renovados al término de la pasada temporada.

Tras ellos fueron llegando el portero Luis López (Mirandés), los centrales Jair Amador (Zaragoza) y Marco Moreno (Farense), el lateral izquierdo Leonardo Buta (cedido por el Udinese italiano), los centrocampistas Aleix Garrido (prestado por el Barça B), Lander Olaetxea (Sporting) y Jon Magunazelaia (Real Sociedad), el primer eibarrés en una década en enfundarse la elástica azulgrana, el delantero Javier Martón (Athletic), así como el lateral derecho Álvaro Rodríguez (Albacete), presentado por sorpresa en el descanso del duelo ante los babazorros.

Nueve fichajes que han cubierto la marcha de Matheus (Fortaleza), Antonio Puertas (Albacete), Jorge Pascual (Villarreal-Granada), Alex Domínguez (Toulouse), Arnau Comas (Laussane-Deportivo de la Coruña), Iván Gil (de vuelta a la UD Las Palmas), Slavy (Hércules), Cristian (UD Las Palmas) y Álvaro Carrillo (Huesca), los dos últimos en despedirse recientemente de la entidad eibarresa.

Y aún se espera que César Palacios concrete el nuevo proyecto con al menos un refuerzo más que apuntale una línea ofensiva que solo cuenta con Bautista y Martón como delanteros específicos, y para colmo, el de Rentería no ha podido ejercitarse en toda la pretemporada debido a unas molestias en la rodilla derecha, mientras que el navarro procedente del Athletic afronta su previsible debut en Málaga con los apenas 45 minutos disputados en el compromiso ante el Alavés, en los que dejó algún que otro destello ilusionante.

Toda la dinamita que se pueda reunir será bienvenida en La Rosaleda, donde la escuadra eibarresa se presentará con solo dos goles anotados en toda la fase de preparación, en la que de los seis amistosos concertados, el Eibar ha ganado dos, ante el Bilbao Athletic en Lezama (0-1) y frente al Osasuna Promesas en Areitio (1-0), mientras que ha cedido dos empates ante el Pau (0-0) en Areitio, Alavés (0-0) en Ipurua, y ha cosechado otras tantas derrotas, ambas ante los dos rivales de su misma categoría a los que se ha enfrentado, en Astillero frente al Racing de Santander (2-0) y ante el Burgos (1-0) en la localidad burgalesa de El Soto.

10 goles en cinco partidos

Una situación que contrasta con los números acumulados por el primer contrincante liguero a visitar, un Málaga que pese a que ha disputado un amistoso menos que el Eibar, ha acumulado nada menos que diez goles en una tabla liderada por David Larrubia, con cuatro tantos, seguido de Adrián Niño (3), Chupete (2) y Dani Lorenzo (1).

Los dirigidos por Sergio Pellicer llegan, por tanto, al arranque de competición con excelentes sensaciones tras haber obtenido tres victorias, Antequera (0-5), Almería (1-2) y la última el sábado ante el Betis (3-1), en tanto que empató contra Al-Wakrah (0-0) y perdió 3-0 contra el Oxford en su periplo por tierras inglesas.