Urgente Trasladan en helicóptero a Cruces a una joven que se bañaba en la playa de Laga
El último de los nueve fichajes, saluda a la afición en Ipurua. SD Eibar

El Eibar se adentra en la cuenta atrás de su quinto año seguido en Segunda

Beñat San José iniciará el sábado (19.30 h.) en Málaga su segundo curso como técnico armero con un plantel de 23 efectivos, nueve de ellos nuevos

Letizia Gómez

Eibar

Martes, 12 de agosto 2025, 00:00

Finiquitada la pretemporada con la alentadora imagen ofrecida el sábado ante el Alavés en Ipurua en el cierre de la agenda de amistosos de verano, ... el Eibar se zambulle de lleno en la preparación del partido con el que el sábado (19.30 h.) inaugurará en La Rosaleda de Málaga su quinta participación consecutiva en la categoría de plata.

Espacios grises

