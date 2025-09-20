Un «derbi especial» que San José quiere «disfrutar»,pero sobre todo «ganar»

Casi cuatro años después de la última vez que se vieron las caras por última vez, Ipurua acogerá mañana (18.30 h.) la reedición del ... derbi ante la Real Sociedad, un partido con una gran connotación emotiva para Beñat San José, formado y forjado tanto como futbolista y como entrenador en una cantera txuri urdin que lleva en el corazón.

Sin embargo, volcado ahora en cuerpo y alma en el conjunto armero, el técnico donostiarra dejó muy claro ayer en su comparecencia previa en Areitio, que sus sentimientos realistas quedarán aparcados cuando suene el pitido inicial de un duelo entre guipuzcoanos que espera disfrutar con una nueva victoria en casa. «No cabe duda de que es un partido muy especial para mí, porque me formé en Zubieta tanto como jugador como entrenador. Eso estará siempre, pero cuando empiece el partido será como otro rival. Es el derbi guipuzcoano y tenemos que disfrutarlo, pero también competirlo bien para ganar».

Y ya advierte de antemano que «vamos a tener que hacer las cosas muy bien y tener mucha creatividad en ataque», porque en su opinión el filial blanquiazul es un equipo «muy bien trabajado» por Jon Ansotegi e Imanol Agirretxe, dos hombres de la casa «que viven el fútbol con pasión y que han logrado construir un bloque muy sólido, con «mucho virtuosismo arriba, con gente joven con chispa y talento, que juegan con mucha confianza y muchos automatismos, gracias a un gran planteamiento táctico que tienen muy asumido».

San José, no dudó en destacar que el hecho de que el Sanse esté de nuevo de vuelta en Segunda cinco años después de su histórico ascenso a la categoría de plata «habla muy bien del trabajo de cantera que se está haciendo en Zubieta».

Además, recordó que, pese a que cuenta con dos puntos menos que los siete que han reunido los armeros, y a que vienen de perder frente a la UD Las Palmas (2-1), los donostiarras han planteado batalla en todos los partidos y, tras imponerse al Zaragoza (1-0) en la jornada inaugural, han sido capaces de empatar ante rivales de enjundia como el Almería (2-2) y el Cádiz (3-3), que arañó el empate final gracias a un doblete de Tabatadze que levantó el 3-1 que lucía en el marcador hasta el minuto 77.

Precisamente ante ese mismo rival cayó el Eibar en su último partido a domicilio, donde en realidad solo faltó lo más importante, el acierto de cara a la portería contraria. «En Cádiz generamos muchas ocasiones, pero no marcamos y estoy contento por eso, pero todos sabemos que el margen de mejora está en la eficacia», algo que según explica San José, se han esmerado en corregir esta semana. «Hemos trabajado de forma específica en mejorar tanto los últimos pases como la definición y he visto muy motivados a los jugadores».

Porque insiste en que todos tienen la ambición que quiere el Eibar muestre siempre. «Está claro que cuando vienes de perder, estás más obligado a ganar, pero siempre salimos con esa idea, porque ante todo queremos que nuestro nivel competitivo sea alto», no solo para buscar la victoria, sino también para establecer una «comunión con la afición» que considera imprescindible. «Ganar es importante, pero cómo hacerlo también».

Martón se apunta

Y sin duda, volver a contar con la eficiencia que Javier Martón mostró con sus dos goles en los dos primeros partidos, le otorgaría mayores opciones. Y, pese a que que ha entrenado a media carga, el técnico se muestra esperanzado de poder incluirle en la convocatoria . Por contra, Aleix Garrido será duda hasta última hora debido a que ha pasado un proceso febril.