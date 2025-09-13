Decidido a cosechar alegrías fuera de casa

Felices por el pleno de triunfos sumados en casa ante el Granada (3-0) y el Andorra (2-0), el Eibar emprende su tercer partido ... a domicilio con la aspiración de llevarse el primer triunfo como visitante que se le negó en los dos partidos anteriores disputados fuera de casa en Málaga (1-1) y Huesca (2-1), feudos en los que el conjunto azulgrana dejó escapar en los instantes finales un mayor botín que el escaso punto obtenido a domicilio.

El reto se presenta si cabe aún más complicado que los dos anteriores, no en vano el Cádiz lleva sin conocer la derrota en su casa desde que el exentrenador armero Gaizka Garitano, leyenda viva del Eibar, se hiciera cargo del banquillo amarillo a finales del pasado año.

Una de las principales preocupaciones de Beñat San José es impedir que la previsible intensidad de su rival por aquello de ejercer de anfitrión tenga a su equipo sometido en el inicio del partido, algo que ya sucedió en el último choque en casa frente a los andorranos.

Y lo tendrá que volver a hacer sin la presencia del capitán en sus filas, un Anaitz Arbilla que cumplirá el segundo de los cuatro partidos de sanción que se le impusieron tras su expulsión en El Alcoraz.

El preparador donostiarra confirmó que tampoco podrá contar con Javier Martón, que arrastra problemas musculares desde que se estrenó marcando un gol en cada uno de los dos partidos que disputó, aunque sí dejó entrever su deseo de poder alinear por fin a Bautista de inicio, después de que el delantero haya experimentado una notable evolución desde que se recuperó de las dolencias en la rodilla derecha que le impidieron participar en los mismos compromisos en los que el navarro lució su efectividad.

En el caso de que el de Orereta figure en el dibujo inicial, lo más probable es que San José retrase la posición de un Magunazelaia en plena forma, mientras que las principales dudas afectan al flanco izquierdo. Y es que, dado que Guruzeta y Alkain acabaron con molestias en la última cita en casa, podría ser la ocasión propicia para que Adu Ares se reivindique, aunque no es descartable que Álvaro Rodríguez, que debutó con anotando el tercer tanto del triunfo ante el Granada al poco de saltar al campo, dé otra muestra de su polivalencia.

El que sí que ya está en disposición de volver a la medular es Peru Nolaskoain, que tendrá que empujar fuerte para relegar de nuevo al banquillo a un Sergio Álvarez que siempre cumple.

Dos nuevos héroes locales

Gran parte de su vigilancia la tendrán que centrar en las figuras del geogiano Iuri Tabatadze, convertido en el nuevo héroe de los gaditanos tras marcar tres goles en dos partidos, así como en el nigeriano Efe Aghama, que en los pocos minutos que dispuso en su debut como gaditano frente a la Real Sociedad B en Anoeta demostró su facilidad para encarar y regatear a los rivales.