Leonardo Buta muestra ante las cámaras la confianza que ha ido ganando en los cuatro partidos en los que ha sido titular desde que se convirtió en jugador armero. SD Eibar

Decidido a cosechar alegrías fuera de casa

El Eibar acepta el reto de asaltar el estadio del un Cádiz invicto como local desde la llegada de Gaizka Garitano a finales del año pasado

Letizia Gómez

Eibar

Sábado, 13 de septiembre 2025, 00:01

Felices por el pleno de triunfos sumados en casa ante el Granada (3-0) y el Andorra (2-0), el Eibar emprende su tercer partido ... a domicilio con la aspiración de llevarse el primer triunfo como visitante que se le negó en los dos partidos anteriores disputados fuera de casa en Málaga (1-1) y Huesca (2-1), feudos en los que el conjunto azulgrana dejó escapar en los instantes finales un mayor botín que el escaso punto obtenido a domicilio.

