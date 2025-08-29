El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El 'pichichi' del curso pasado ya toca balón en Areitio, protegiendo la rodilla que le ha tenido apartado SD Eibar

Bautista ya está en disposición de debutar

El delantero ya trabaja en la dinámica de grupo tras dejar atrás las molestias en su rodilla derecha y figurará por primera vez en la lista de cara a Huesca

Letizia Gómez

Eibar

Viernes, 29 de agosto 2025, 08:24

Las noticias positivas se acumulan para el Eibar. A las buenas sensaciones acumuladas con la brillante victoria (3-0) sellada en el primer partido liguero ... en Ipurua, se suma ahora el regreso de Jon Bautista tras más de mes y medio ausente por lesión.

