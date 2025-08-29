Bautista ya está en disposición de debutar

Las noticias positivas se acumulan para el Eibar. A las buenas sensaciones acumuladas con la brillante victoria (3-0) sellada en el primer partido liguero ... en Ipurua, se suma ahora el regreso de Jon Bautista tras más de mes y medio ausente por lesión.

El máximo goleador del conjunto armero en la pasada campaña con 11 goles, vuelve a la carga tras haber dejado atrás unas persistentes molestias en su rodilla derecha que arrastraba desde el mismo inicio de la pretemporada. Después de varias semanas ejercitándose al margen del grupo, realizando un trabajo específico de recuperación, el oreretarra ya se ha integrado en la dinámica de grupo, presto y dispuesto a debutar cuando Beñat San José lo considere conveniente.

Y, pese a que, lógicamente, su ritmo no es el mismo que los compañeros que sí han completado la pretemporada, todo apunta a que el ariete guipuzcoano formará parte de la expedición que conformará el segundo desplazamiento de la temporada a Huesca, tras haberse perdido tanto la primera visita al Málaga, como el mencionado choque ante los nazaríes en el primer partido como local en el estadio azulgrana.

Con una incontenible sonrisa de oreja a oreja, Bautista ha completado con normalidad las dos primeras sesiones de esta larga semana antes del partido del lunes (19.30 h.) en El Alcoraz, sin sentir ninguno de los dolores que le han causado tantos quebraderos en la cabeza durante todo el verano.

Volver a sentirse al cien por cien es su prioridad, más allá de recuperar una plaza en la punta de ataque inicialmente reservada para el 'pichichi', que justo antes de finalizar el pasado campeonato refrendó su compromiso y entrega al Eibar al prolongar hasta el 2028 el contrato que expiraba el 30 del pasado mes de junio.

La misma cautela que se ha tenido hasta ahora con su proceso de recuperación se va a seguir manteniendo ahora que ya parece estar recuperado, y más teniendo en cuenta que Javier Martón ha demostrado marcando un gol en cada uno de los dos partidos que ha disputado que la punta de ataque armera está bien cubierta.

Jair tendrá que esperar

Mientras que Jon Bautista ya tiene el alta médica para viajar a Huesca, Jair Amador continúa sin poder aparcar del todo los problemas musculares que se evidenciaron tras el tercer partido amistoso que el Eibar disputó y ganó en Lezama ante el Bilbao Athletic, el único que en el que el caboverdiano ha participado desde que fichó por una temporada el pasado 22 de julio.

Visiblemente mejorado, el central procedente del Zaragoza ha podido realizar diversos ejercicios junto al resto de sus compañeros, pero ha quedado exento de los partidillos en los que la exigencia es mayor, por lo que aún es pronto para que pueda ponerse a disposición del entrenador azulgrana.

Tampoco existe una urgencia para acelerar su estreno, ya que además de quedar patente la buena conexión entre la pareja formada por el canario Marco Moreno y Anaitz Arbilla, San José también tiene en la recámara a Arambarri, totalmente restablecido de unas complicaciones físicas que le impidieron estar al cien por cien al inicio del campeonato.

Bendito 'problema'

El único 'problema' que se le presenta a San José a la hora de trazar el plan de acción en El Alcoraz es precisamente el de no poder conceder minutos a todo los integrantes de su plantel, que se ha elevado a 24 tras la alentadora llegada a última hora del lateral del Albacete Álvaro Rodríguez, que se estrenó marcando el tercer y definitivo tanto de la goleada al Granada, así como del extremo traspasado por el Athletic Adu Ares, que estuvo a punto de hacer lo propio con un remate que Luca Zidane le repelió.

Con Lander Olaetxea también a la espera de debutar tras no disponer de minutos en el choque de Ipurua después de quedarse sin viajar a Málaga debido al golpe en la cabeza que sufrió en el último amistoso veraniego ante el Alavés, el único al que aún le queda un rato en la enfermería es a Ander Madariaga, que se adentra en el sexto mes de recuperación de la intervención quirúrgica que se le realizó en marzo reconstruirle el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha que se fracturó en un choque disputado ante el Cartagena en el Cartagonova.