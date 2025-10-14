El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Magunazelaia y el oregut Pablo Santiago protagonizaron una entrañable imagen de dos futbolistas eibarreses juntos en Ipurua una década después. SD Eibar

Un bache armero de lo más inorpotuno

El Eibar enlaza tres partidos consecutivos sin ganar antes de medir sus fuerzas con tres de los grandes candidatos a luchar por el ascenso

Letizia Gómez

Eibar

Martes, 14 de octubre 2025, 00:01

Comenta

El nuevo empate cedido en Ipurua ante el Castellón (0-0) después del que arrancó el Deportivo (1-1) hace dos semanas, unida a la ... derrota cosechada en su último desplazamiento a Ceuta (1-0), han sumergido al Eibar en un bache de lo más inoportuno. No en vano los de Beñat San José han venido a enlazar tres partidos consecutivos sin ganar por primera vez en lo que va de temporada, precisamente cuando el calendario le tiene reservados tres duelos de altura ante equipos llamados a pelear por el ascenso a Primera.

