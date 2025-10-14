Un bache armero de lo más inorpotuno

El nuevo empate cedido en Ipurua ante el Castellón (0-0) después del que arrancó el Deportivo (1-1) hace dos semanas, unida a la ... derrota cosechada en su último desplazamiento a Ceuta (1-0), han sumergido al Eibar en un bache de lo más inoportuno. No en vano los de Beñat San José han venido a enlazar tres partidos consecutivos sin ganar por primera vez en lo que va de temporada, precisamente cuando el calendario le tiene reservados tres duelos de altura ante equipos llamados a pelear por el ascenso a Primera.

Para añadir aún mayor exigencia, dos de ellos serán lejos de Ipurua, el más inminente el de este domingo (21.00 h.) en el estadio de una UD Las Palmas que se mantiene en la quinta plaza tras arañar un empate en su visita al Granada (0-0), así como la cita a disputar el 1 de noviembre, también a las 21.00 horas en el feudo del Almería, que se ha encaramado a la sexta posición tras la goleada que le endosó el sábado (4-2) al ya colista Zaragoza.

Y entre medias, los armeros tendrán que hacer frente el sábado 25 de octubre (16.15 horas), a la incursión en Ipurua de un Leganés que, tras no pasar del empate frente al Mirandés (0-0) en Mendizorroza sigue sin tomarle la medida a la categoría a la que ha regresado esta temporada tras consumarse su descenso.

Tanto los madrileños como los canarios figuran entre los equipos con mayor límite salarial, con 14 y 13 millones, respectivamente, mientras que el Almería no llega a los cuatro, la mitad de los que se le han estipulado al club azulgrana, pese a que ha generado un volumen de ingresos de más de 60 millones en concepto de traspasos.

Todo un desafío que pondrá a prueba la capacidad de reacción para el conjunto dirigido por el técnico donostiarra, que al menos podrá contar de nuevo Leonardo Buta y José Corpas, ausentes por sanción frente al Castellón.

Cubero se recupera en casa

También se espera que el preparador armero pueda tener a su disposición a Sergio Cubero, que se recupera en casa del fuerte golpe que sufrió en la cabeza tras un choque con el oregut Alcázar, que le obligó a ser retirado en camilla y trasladado al hospital. Tras recibir el alta, el bilbaíno pasó la noche del domingo en su casa, aunque aún le quedan por superar unas pruebas complementarias para descartar cualquier problema que no se le detectara en la exploración a la que fue sometido tras el aparatoso golpe que, por momentos, congeló la respiración de todos los asistentes al estadio armero.

Tanto el lateral como el resto del plantel azulgrana disfruta hoy de la única jornada de descanso concedida por San José, que ha programado cuatro sesiones de trabajo en Areitio antes de viajar a Las Palmas.

Tras no haber podido cosechar más que el punto sumado en la jornada inaugural en Málaga, los eibarreses necesitan poner fin a la mala dinámica que le ha llevado a sufrir tres derrotas seguidas lejos de su estadio.