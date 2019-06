Urtzi Arrondo seguirá en Gernika

El Gernika Club y Urtzi Arrondo han alcanzado un acuerdo por el cual el técnico de Beasain seguirá al frente del banquillo de los forales la próxima temporada, en Tercera División. Será, de este modo, la segunda campaña que el guipuzcoano, que llegó el pasado verano a la Villa Foral, esté comandando al equipo blanquinegro. Junto a él, estará en el banquillo Ibon Telletxea en labores de preparador físico.

Necesidades operativas hacen que el cuerpo técnico del Gernika pierda varios de sus integrantes de este curso, ya que Javi Urrutia, Eneko Irastorza y Endika Navarro no seguirán en el Gernika, que en un escueto comunicado agradece «su profesionalidad y entrega a nuestros colores», además de desearles «lo mejor para su futuro».

Con esta renovación, Urtzi Arrondo ve cumplido el anhelo expresado a este periódico hace unos días, cuando señalaba que «yo he estado muy a gusto y me gustaría seguir, pero es una decisión del club. Sería entendible (que no continuara) porque no se han conseguido los objetivos y se ha bajado». El técnico de Beasain se incorporó durante el pasado verano a la disciplina foral para suplir en el banquillo a Jabi Luaces, con el objetivo de mantener la categoría, meta que finalmente no se logró, pese a pelear hasta la última jornada en una irregular campaña en la que los resultados no acompañaron a un Gernika que terminó siendo el 'rey del empate' tras cosechar 18 igualadas.

Por su parte, el presidente blanquinegro, Koldo Zabala, ya había anticipado a El Correo en una entrevista que aún no se habían producido conversaciones con Arrondo para afrontar su renovación. «Tenemos que hablar con él, hacer la reflexión de la temporada, ver qué condiciones le podemos ofrecer en Tercera, si a él le interesan esas condiciones. Y luego que lleguemos a un acuerdo», señalaba.

«El año pasado llegamos a un acuerdo muy fácil para ficharle, y este año, conociéndole, también vamos a llegar a una solución muy fácil con él, sea cual sea la decisión final. Es un tipo con el que da gusto hablar, no tiene dobleces, muy entero, es un buen tipo. A parte de que también es buen entrenador. Tenemos que hacer balance de la temporada y tomar una decisión. Tanto él como el club. Va a ser algo compartido», aseveraba el máximo mandatario del Gernika sobre unas conversaciones que finalmente han llegado a buen puerto.