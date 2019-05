Derbi clave en Urbieta Borja Agudo Gernika - Cultural Durango El Gernika busca un triunfo que le permita seguir vivo ante una Cultural que llega sin presión tras consumar su descenso FERNANDO ROMERO Gernika Sábado, 11 mayo 2019, 18:04

Urbieta vestirá este domingo sus mejores galas para acoger un derbi vizcaíno de alto voltaje. En él, el Gernika apura su penúltimo cartucho en esa agónica lucha por la permanencia en la que se viene fajando durante toda la temporada. Y lo hará ante una Cultural de Durango que, tras consumar su descenso la pasada jornada, acudirá al encuentro sin ningún tipo de presión pero con la clara intención de cuajar el mejor papel posible para poder despedirse de la División de Bronce con la satisfacción del trabajo bien hecho.

Como ya ocurrió en los dos encuentros precedentes entre ambos equipos, el de Copa en este mismo escenario y el de Liga en Tabira, en los que acabó saliendo vencedor el cuadro foral por la mínima, Gernika y Cultural de Durango ofrecerán un atractivo e igualado encuentro entre dos oponentes con estilos bien diferenciados. «Ellos van a ser fieles a su estilo y nosotros al nuestro, y en ese sentido no va a haber sorpresas de ningún tipo», apunta Igor Núñez desde el banquillo blanquiazul.

El Gernika deberá saber templar los nervios para hacer su partido y conseguir una victoria que, en función de lo que ocurra en Lezama y Zubieta, les mantenga con opciones de cara a la última jornada. «El partido más importante siempre es el que disputas tú pero, en este caso, más todavía. No hace falta especular ni nada, si no ganamos este partido ya no hay opciones. Y después de ganar, ya veremos qué ha pasado en los demás partidos y si seguimos o no con opciones», lanza Urtzi Arrondo. El técnico no quiere saber durante el transcurso del encuentro lo que vaya sucediendo en otros campos, aunque es consciente de que «con la cercanía de la grada va a llegar lo que vaya pasando. Intentaremos que los jugadores se abstraigan y que hagan su partido».

El técnico foral tiene claro que el de este domingo es un partido «que puede ser engañoso» por las distintas necesidades de los contendientes, pero también que la Cultural de Durango «va a venir a intentar disfrutarlo al máximo, a intentar ganar el derbi y a dar una buena sensación antes de acabar». «Al equipo que juega sin presión muchas veces no le urge tanto el resultado, no va a ir descaradamente a por el partido. Pero la 'Cultu' es de los rivales más incómodos que puedes tener», insiste. El preparador de Beasain cree que su equipo sabrá mantener el tipo y no volverse loco para buscar esa tan necesitada victoria. «Tenemos que hacer un partido tranquilo, y el ejemplo lo tenemos en Santander. Sabemos que ellos van a hacer su juego como lo vienen haciendo toda la temporada. Han dado sustos importantes en Gijón, Irun... es un equipo a tener en cuenta», incide.

En ese mismo sentido se manifiesta el técnico de los durangarras, que asevera que «no vamos a especular» en el derbi. «Entendemos que su situación es dura, y si algo no vamos a hacer es especular y jugar con las emociones de los jugadores ni de la gente que va a ver el partido por el máximo respeto a ellos. Lo que vamos a hacer es jugar un partido con la máxima intensidad, con la intención de hacer un buen partido», afirma.

Ambos técnicos coinciden en que creen que se verá un «más que interesante» derbi en Urbieta, muy similar a los dos encuentros anteriores disputados por Gernika y Cultural. «Antes del ganar en Santander, el de Tabira es el único que habíamos ganado fuera. Fue un partido muy incómodo. Y el de Copa, igual. No han sido partidos sencillos», apunta Arrondo. «Los anteriores fueron dos buenos partidos en los que quedó clara la identidad de cada uno de los equipos, y éste irá por los mismos derroteros», sostiene Núñez.

El Gernika llega sin novedades reseñables a este encuentro, por lo que Urtzi Arrondo no tendrá problemas para confeccionar la convocatoria. En la Cultural de Durango, Igor Núñez recupera a Galarza, que la semana pasada se cayó del once tras unos problemas en el calentamiento, pero pierde por sanción a 'Txapu' Infante, tras ser expulsado por doble amarilla ante el Leioa.

Lo que también está asegurado es el buen ambiente en las gradas de Urbieta. Desde el club foral se vienen haciendo llamamientos a la afición durante toda la semana para que acuda a apoyar al equipo en este crucial encuentro, como los 'bertsos' protagonizados por la plantilla foral y otros videos motivadores que han lanzado en sus redes sociales. La cercanía de Durango hará, sin duda, que sean también muchos los aficionados visitantes que acudan a disfrutar de este encuentro.