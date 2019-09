Bilbao Athletic-Salamanca «Estaré pendiente de los remates lejanos de Sancet», afirma el portero del Salamanca Dani Sotres golpea el balón en un partido. / Salamanca. Internacional con las categorías inferiores, en las que coincidió con Kepa, Dani Sotres se enfrenta este sábado a un Bilbao Athletic en el que destaca su «ímpetu y calidad» JAVIER BELTRÁN Jueves, 12 septiembre 2019, 12:54

A sus 26 años, Dani Sotres (Santander, 21-5-93) no ha alcanzado su techo. Internacional con España en las categorías sub-19, sub-20, en un Mundial, y sub-21 en 2015 con Kepa Arrizabalaga de competencia, este sábado se presenta como arquero del Salamanca en Lezama. Formado en la cantera del Racing, con el que debutó en Primera, transitó por el Recreativo, Levante B, Celta, con 30 encuentros con su filial y alternando convocatorias con el primer equipo, renovó en junio otro año más con el conjunto salmantino. «Ahí tenemos a Kepa triunfando y a Aketxe con su golpeo», desliza sobre sus excompañeros de selección en una entrevista para El CORREO.

-Ha pasado por todas las inferiores de España con algunos cachorros de compañeros.

-Sí, señor, con Kepa en la portería, el gran Arrizabalaga, que ahí le tenemos en el Chelsea triunfando; y con Jonás Ramalho, Ager Aketxe, que cómo la pega en el Deportivo, y alguno que seguro que se me escapa.

-La cantera cántabra de porteros no deja de producir.

-Sí, se apostó por la portería de toda la vida y han salido Ceballos, Mario Fernández, Pedro Alba, Moncaleán, Liaño...

-Sotres ha dado muchas vueltas antes de llegar a Salamanca, ¿Por qué?

-Al final, tratando uno de encontrar su sitio, intentando que apuesten por ti. Unas veces se ha conseguido de mejor forma y otras no. Me quedo con las cosas buenas de todos los sitios en los que he estado. He crecido como persona y como profesional. No me arrepiento de nada.

-En junio renovó en el Salamanca, supongo que rechazando otras vías porque se siente muy integrado en el club y en la ciudad

-Pues sí, la verdad es que me siento muy querido por la afición, muy valorado. El año pasado lo sentí desde la grada y creo que en proyecto de este club, se han asentado las bases para seguir creciendo, para poder luchar por cosas más importantes.

-Tiene 26 años, temprana para ser portero. ¿Aspira a ascender personalmente a Primera División en un futuro a medio plazo?

-Eso siempre ha estado en la cabeza, es verdad que llevo varios años ya en Segunda B, pero tengo la misma ilusión de cuando era internacional Sub 21. Uno tiene que seguir progresando y subir de categorías e intentar volver a jugar en Primera División.

-Ya ha rozado el larguero en el Racing y en el Celta, y ve a otros compañeros de selección como Kepa, Pacheco, Ortolá en la élite...

-Es una carrera de fondo. Me esfuerzo cada día al máximo para conseguirlo, disfrutando del camino. Cada uno llevamos nuestras carreras y sin pensar en las de los demás. Me alegro mucho de los que han triunfado, que se lo merecen.

-¿Está confeccionado este Salamanca para el ascenso de Segunda?

-Bueno, no nos queremos poner un objetivo tan drástico, pero sí que lo tenemos en mente, que es una ilusión, pero queremos ir paso a paso, sin ponernos límites. Sabemos que es una competición larga, que cualquier rival nos lo va poner difícil y que tenemos que competir al máximo para seguir ahí arriba y por qué no conseguir el ascenso.

-¿Afectó a la plantilla el relevo de entrenador antes de arrancar la Liga y el ajetreo del verano en los despachos del Salamanca?

-Te enteras de todo lo que se estaba cociendo en todo momento. Era un entrenador sin experiencia, pero muy preparado. Creo que llegó, no se adaptó a lo que quería el club, intentó cambiar el trabajo bueno de toda la pretemporada de la noche a la mañana. Creo que el club tomó la decisión correcta de destituirlo, nosotros estábamos centrados en el trabajo que hicimos durante la pretemporada, no pensábamos más allá. De hecho, lo plasmamos a la perfección en el estreno ante el Arenas, donde salieron las cosas casi de diez.

-Se enfrenta ahora al Bilbao Athletic. ¿Qué referencias tiene?

-Sabemos que es un grupo muy joven, que ha subido gente del Basconia y del Juvenil. Los filiales son dinámicos y les gusta la posesión de balón y en Lezama trataran de llevar la iniciativa. Sabemos que será complicado.

-Perdió en León, pero Sancet marcó dos golazos. ¿Lo tiene en cuenta?

-Sé que es un chaval por el que se apuesta mucho por él, de calidad y que tiene un golpeo muy bueno. Habrá que estar pendiente sobre todo de sus lanzamientos lejanos.

-¿Se ha fijado que además de Kepa han salido a la élite últimamente otros arqueros de Lezama como Herrerín, Simón, Remiro, Iraizoz, Serantes, Raúl Fernández o Aitor Fernández?

-El Athletic, a lo largo de su historia, desde Iribar a Kepa, ha sacado porteros contrastadísimos. Trabaja muy buen esta parcela y los resultados están ahí. Muchos de ellos consiguen llegar a la élite y alcanzar un alto nivel.

-¿De Ezkieta, titular actual del filial, tiene alguna referencia?

-Sé que estuvo en el Barça B, aunque no confiaron mucho en él. Es joven, estuvo cedido en el Sababell, le queda mucho potencial por explotar. Si confían en él en el Bilbao Athletic será por algo.

-¿Vendrán a verle a Lezama de Santander este sábado gente de su entorno?

-Sí, seguramente familia y amigos, que este año por el grupo van a tener la oportunidad de verme más cerca.

-Un Grupo II potente con Salamanca, Logroñés, Cultural Leonesa, Burgos...

-Sí, también el filial de la Real, con Xabi Alonso; Barakaldo, que siempre está ahí de tapado; Haro o Calahorra pueden dar la sorpresa, cualquiera en realidad. Es un grupo muy competitivo de juego directo.

-¿El Bilbao Athletic puede colarse en la zona noble?

Todos los años están ahí, aunque sí que es un equipo joven e inexperto, pero también tiene ese ímpetu y calidad.