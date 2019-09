Tudelano 0 - Bilbao-Athletic 3 Etxeberria: «Ganar al Tudelano nos refuerza» E. C. El técnico destaca el «gran esfuerzo» del equipo para imponerse ante un rival que «no había perdido» JAVIER BELTRÁN Lunes, 23 septiembre 2019, 02:03

Joseba Etxeberria es un técnico reposado, no quiere euforias en las victorias ni dramatizar en las derrotas. El 0-3 en el Ciudad de Tudela refuerza, pero contextualizado en un arranque de Liga con mucho todavía que remar: «Ganar fuera de casa siempre es complicado y más por 0-3, pero ha sido un partido muy trabajado. Se nos ha puesto muy bien el partido con le golazo de Morci, hemos llevado el balón rápido de un lado a otro y salvo un rato malo el partido ha estado muy bien, completo con balón y sin balón y refuerza lo que estamos haciendo».

«Sabíamos que el Tudelano tenía jugadores desequilibrantes arriba, que nos obligaría a estar ordenados y tirar de ayudas», analiza Etxeberria, que busca la solidaridad y el compromiso como bandera como se corroboró hace siete días ante el Salamanca en Lezama: «Hemos incomodado al Tudelano y a esos jugadores de calidad que tienen de mediocampo hacia adelante les ha costado aparecer». Por ello, subraya Etxebe, fue cimentando la victoria: «Con ese orden defensivo hemos atacado por transiciones rápidas, que la gente por dentro tuviera las idea claras. Estamos contentos», zanjó Etxeberria, que mantiene la cautela.

Etxebe quiere relatar además que el 0-3 puede «parecer fácil, pero no es así. «Hemos hecho un esfuerzo muy grande que si no es imposible ante un equipo sólido como el Tudelano, que, de hecho, no había perdido». En ese sentido, el técnico del filial, colocado ya tercero con 10 puntos y con 13 goles como uno de los máximos anotadores de este grupo II, apostilla que «hay que seguir mejorando y creciendo, esto es muy largo y que nadie piense que va a ser fácil».