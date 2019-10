Calahorra 3-3 Barakaldo Primer empate del Barakaldo en un encuentro frenético El conjunto fabril firma por primera vez las tablas en esta campaña en un duelo plagado de goles PERU OLAZABAL Domingo, 20 octubre 2019, 20:07

El Barakaldo firma por primera vez las tablas durante esta campaña. Tras una primera mitad muy desaborida en la que el Calahorra fue capaz de ponerse por delante desde el punto de penalti, en el segundo tiempo reinó la exaltación. La pelota pasaba de un área a otra y no cesaron ni las ocasiones ni los propios goles. En los minutos finales del encuentro, un tanto en propia meta de Cristián Fernández otorgó el empate para los fabriles, que se mostraron muy vivos en ataque, aunque demasiado endebles en las jugadas a balón parado que dispuso el rival.

3 Calahorra Nacho Zabal; Cristian Márquez, Alberto González, Joan Rojas, Sito; José Ramón, Crsitian Fernández, Kamal (Yasin Iribarren, min. 87) , Carralero (Parla, min. 78); Nacho Díaz (Adrien Goñi, min. 78) y Jorge Fernández. 3 Barakaldo Rabanillo; Aguirrezabala (Fede Olivera, min. 80), Gándara, Arbelo, Iriondo; Carles Marc, Samu Álex, 'Pitu' Doncel; Óscar Fernández (Kevin Lacruz, min. 69), Juan Delgado y Bryan Reyna (Sergio García, min. 73). goles 1-0; Jorge Fernández (penalti, min. 30). 1-1; Juan Delgado (min. 52). 2-1; Bryan Reyna (min. 59). 2-2; Nacho Díaz (min. 61). 3-2; Nacho Díaz (min. 68). 3-3; Cristian Fernández (p.p, min. 88) árbitro Gonzalo Saiz Pérez, del comité cántabro, amonestó al jugador local Alberto González (min. 64) y a los visitantes Gándara (min. 29) y Bryan Reyna (min. 70).

La fuerte lluvia que cayó sobre el césped de La Planilla quizás fue la gran culpable de que la primera mitad fuera tan trabada. Ninguno de los dos conjuntos dominó con claridad el inicio del choque, aunque los locales se hicieron con mayor control de la situación y tuvieron más posesión de balón que los gualdinegros. A pesar de que los riojanos llevaban la iniciativa, el Barakaldo gozó de más protagonismo en área contraria por medio de jugadas a balón parado, gracias al gran número de saques de esquina botados, pero no lograron hacer daño a los rojillos. Bryan Reyna estuvo muy activo en los primeros 45 minutos y volvió a hacer gala de su desequilibrio y su desparpajo para driblar a los rivales. Prácticamente todas las acciones destacables pasaron por sus botas desde la banda izquierda. Sin embargo, el cuadro fabril no fue capaz de poner en aprietos a Nacho Zabal.

Sin apenas realizar ocasiones de gol muy claras, cumplida la media hora de encuentro, Gándara cometió un penalti al rechazar un balón con la mano. El encargado de lanzar la pena máxima fue Jorge Fernández, que no titubeó y disparó fuerte y esquinado al palo izquierdo de la portería defendida por Rabanillo, que acertó el lado, pero no pudo evitar el tanto del atacante asturiano. Tras la diana, el partido siguió su rumbo y los fabriles no pararon de intentarlo hasta el final, aunque sin ningún éxito.

Después del descanso, el Barakaldo fue más incisivo y buscó desde el primer momento la meta contraria. No obstante, la primera oportunidad para cambiar el marcador fue para el Calahorra, que a balón parado hacían mucho más daño que los gualdinegros. En el minuto 50, Cristian Fernández aprovechó un córner para rematar de cabeza desde el segundo palo y Rabanillo, con grandes reflejos, evitó que los riojanos ampliaran la ventaja. Los fabriles respondieron con contundencia y solo dos minutos después, 'Pitu' Doncel otorgaba un gran pase por encima de la zaga rojilla a Juan Delgado y este disparó por bajo desde la parte izquierda del área para batir a Nacho Zabal y equilibrar la balanza.

El segundo tiempo fue mucho más entretenido que los primeros 45 minutos. El duelo se convirtió en un auténtico correcalles y se vieron muchísimas ocasiones de gol para ambos conjuntos. En el minuto 55, Alberto González envió el balón al larguero tras un remate de cabeza en otro córner. Seis minutos después de que el Barakaldo coniguiese certificar el empate, Bryan Reyna logró darle la vuelta al partido al aprovechar un rechace a raíz de un centro de Óscar Fernández, que le dejó sin oposición frente a la portería rival. El Calahorra, sin embargo, no bajó los brazos y prácticamente acto seguido, volvería a restablecer el empate. En el minuto 61, José Ramón realizó una sublime carrera por banda derecha y le dio un pase brillante a Nacho Díaz, que completamente solo delante de la portería de los fabriles remató a placer.

Las cosas no quedarían así y en el minuto 68, Nacho Díaz se volvía a convertir en el protagonista al realizar un buen testarazo en un saque de esquina que supuso el 3-2. Después de este cuarto de hora tan frenético en el que se vieron hasta cuatro goles, el duelo se calmó un poco, aunque continuó habiendo peligro en ambas áreas. Poco antes del pitido final del árbitro, los gualdinegros marcaron el tanto que certificaron las tablas definitivas gracias al tanto en propia meta de Cristian Fernández. Fede Olivera centró desde el costado derecho, la pelota la tocó el capitán de los rojillos y en un extraño, el cuero se coló en las redes de la portería defendida por Nacho Zabal.