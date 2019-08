El exjugador del Bilbao Athletic Urtzi Iriondo ficha por el Barakaldo El lateral izquierdo cuenta con una amplia trayectoria en Segunda División donde despuntó tanto en el filial rojiblanco como en el Elche PERU OLAZABAL Martes, 20 agosto 2019, 18:20

A falta de cuatro días para el inicio de la liga, las oficinas del Barakaldo no descansan en busca de completar su plantilla. Ayer el cuadro fabril entusiasmaba a su hinchada con la incorporación de Adrián Hernández, un delantero que aportará veteranía al bloque tan joven que han formado los fabriles. Pues hoy, ha sido el turno de oficializar el fichaje de un zaguero muy reconocido en el fútbol vizcaíno como Urtzi Iriondo. El futbolista de Zeberio de 24 años firma por una temporada con la entidad gualdinegra y ocupa la demarcación de lateral izquierdo, un sector muy despoblado hasta el momento en el grupo que dirige Hernán Pérez.

Urtzi Iriondo regresa al fútbol vizcaíno para probar suerte en el Barakaldo. El carril izquierdo fue formado en las categorías inferiores del Athletic desde 2005, cuando tan solo tenía 10 años. Cosecha del 95, coincidió durante varios años con jugadores destacados como Remiro, Yeray, Markel Etxebarria o Unai López, entre otros. Desde alevines fue quemando etapas en Lezama hasta llegar al Basconia con 18 años, donde en su primer año llegó a disputar 32 encuentros. El de Zeberio no pasó desapercibido y al año siguiente, formó parte de las filas del Bilbao Athletic, donde le disputó el puesto al entonces capitán Egoitz Magdaleno. La rotura del ligamento cruzado de este último le abrió las puertas a la titularidad y no defraudó a la parroquia rojiblanca con sendas actuaciones en el tramo final de la campaña y en el play-off de ascenso, en el cual, el segundo equipo rojiblanco logró un billete para Segunda División. Ya en la categoría de plata, Iriondo destacó y fue un fijo en los esquemas del 'Cuco' Ziganda. Participó en un total de 32 envites e incluso logró anotar un tanto frente al Almería, a pesar de que los cachorros no evitaron el descenso.

Tras su estancia de once años en el Athletic, salió cedido fuera de Lezama y recaló en el Elche, también en Segunda División. En la primera vuelta no gozó de ningún protagonismo, pero poco a poco, fue haciéndose un sitio y llegó a disputar 19 partidos con el conjunto ilicitano. Hace dos temporadas, los bilbaínos volvieron a darle salida en forma de cesión al Granada, pero Álex Martínez, hoy en día jugador de Primera División con los nazarís, participó en todos los partidos de liga e Iriondo cayó a un segundo plano, por lo que únicamente tuvo la oportunidad de participar en un solo encuentro correspondiente a la Copa del Rey. Al término de dicha campaña, concluyó su vinculación con los leones y decidió salir al extranjero. Concretamente, al Saint Gilloise de la segunda división belga, con el cual participó en un total de 18 envites entre liga y copa.

Cubierta una gran necesidad

La incorporación de Urtzi Iriondo solventa la falta de efectivos que sufrían los fabriles hasta el momento en los puestos defensivos, sobre todo en los laterales. Con esta incorporación, el cuadro gualdinegro cuenta con 21 efectivos con ficha del primer equipo y son siete los futbolistas que ocupan puestos en la zaga. Desde el centro de la defensa pueden partir José Picón, Julen López, Samuel Arbelo y Miguel Gándara, por lo que todo parece bien atado. El de Zeberio refuerza el carril izquierdo que solo ocupaba Xabi Galán hasta ahora. Aunque tan solo hay un lateral derecho, Jon Aguirrezabala, a pesar de que Miguel Gándara también puede ocupar esta última demarcación. El resto de puestos ya parecen totalmente cubiertos con dos porteros, cuatro centrocampistas y ocho futbolistas de ataque.