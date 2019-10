Barakaldo El Barakaldo «más optimista» se mide a un Calahorra invicto Hernán Pérez, durante un entrenamiento. / Borja Agudo Los fabriles han recuperado el ánimo tras haberse levantado de su mala racha de resultados, aunque ahora tendrán que enfrentarse a un rival que no sabe lo que es perder esta campaña PERU OLAZABAL Viernes, 18 octubre 2019, 15:21

El Barakaldo ya ha superado el bache y ha sido capaz de levantarse tras sufrir tres derrotas consecutivas. Tal y como afirma Hernán Pérez, el cuadro fabril «se ha quitado un peso de encima» al lograr la victoria en su anterior compromiso frente al Haro Deportivo (2-1). Sin embargo, ahora el escalón para continuar en la senda del triunfo es muy grande, ya que deben visitar a un invicto esta campaña –domingo a las 17:00 horas en La Planilla-. Los gualdinegros confían en sus posibilidades para cortar la racha de los riojanos y de este modo, enlazar varias alegrías consecutivas.

Hernán Pérez reconoce que se han quitado la espina con el último triunfo cosechado ante el Haro Deportivo. Al sucumbir en tres ocasiones sucesivas, «la gente estaba enrabietada porque es frustrante que no lleguen los resultados cuando estás trabajando bien», admite el preparador ovetense. Esta última victoria ha tenido efectos inmediatos en la moral de los jugadores, ya que «los entrenamientos tienen la misma intensidad, pero hay más alegría y más optimismo. Ahora cuando hay errores se intentan superar y ya no les generan dudas», revela el entrenador gualdinegro.

Con el ánimo recién levantado y con más confianza, el conjunto fabril tendrá que superar una difícil prueba. El Barakaldo se verá las caras contra el Calahorra en La Planilla. Hernán Pérez advierte de que «es un buen equipo, tiene buenos futbolistas y vienen de una dinámica muy buena. En su campo son muy fuertes y me espero un partido tremendamente complicado». De hecho, es la única escuadra del grupo que permanece invicta hasta la fecha al sumar tres victorias y cinco empates. Estos números no achican al técnico de los fabriles, que sostiene que «todas las rachas tienen fin, ya pusimos fin a la nuestra y vamos a intentar acabar con la del Calahorra este domingo».

Asimismo, el Calahorra solo ha encajado cinco tantos esta temporada y es junto al Logroñés, el conjunto menos goleado del grupo. Hernán Pérez considera que la solidez del rival se debe a la continuidad de Miguel Sola a las riendas del banquillo riojano. «Es más fácil ensamblar dos piezas nuevas que un equipo entero y eso les hace ser muy compactos, solidarios y muy difíciles de hacerles daño», señala. Por ello, el entrenador asturiano hace hincapié en la importancia de «ponerse por delante en el marcador», debido a que sino su rival tendrá situación bajo control. El míster gualdinegro augura un encuentro «similar al de Guijuelo, ya que son dos equipos muy armados que saben a lo que tienen que jugar en su campo», arguye.

«El cansancio puede pasarles factura»

No obstante, el Barakaldo juega con una baza a su favor. El Calahorra disputó el pasado jueves ante el Tudelano un duelo correspondiente a la Copa Federación. Miguel Sola, después de este envite, acusó que «el cansancio puede ser que haga mella». Hernán Pérez sopesa que esta fatiga «puede pasarles factura. En ese sentido, tenemos una pequeña ventaja, pero no es definitiva porque estamos en una altura de la temporada dónde todavía las piernas no pesan». El cuadro fabril cuenta con las bajas de Josué Medina e Iker Olaizola, que durante esta semana ha sufrido molestias musculares. Carlos Algarra vuelve a ser duda. Mientras, los riojanos no podrán contar con Chacopino, su máximo goleador con tres dianas, ya que vio la cartulina roja en el anterior duelo que les enfrentó al Leioa.