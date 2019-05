El Amorebieta busca la Copa en Gijón Mireya López Sporting B - Amorebieta «No sabemos salir a empatar, iremos a ganar», adelanta Vélez PERU OLAZABAL Amorebieta Viernes, 17 mayo 2019, 21:12

Este domingo, el Amorebieta afronta su último compromiso de esta campaña frente al Sporting de Gijón B en Mareo (18:00). Los asturianos no tienen nada en juego, pero el cuadro zornotzarra debe sacar un resultado positivo para asegurar su plaza en la Copa del Rey de la próxima temporada. Los azules son octavos y gozan de una distancia de tres puntos respecto al Calahorra, undécimo en la tabla y, por lo tanto, único rival que puede arrebatarles el puesto, ya que tienen el golaverage particular ganado sobre los de Urritxe.

El Amorebieta, a falta de una jornada para la conclusión de la competición, ya ha firmado la mejor segunda vuelta de su historia en Segunda B con un total de 34 puntos en 18 encuentros. Los azules, que en la primera vuelta parecían abocados a sufrir en la zona peligrosa, han dado un vuelco a su situación y han sido el tercer mejor conjunto en este periodo, solo por detrás de Logroñés y Racing de Santander. Como reconoce Íñigo Vélez, los principales 'responsables' de este vuelco han sido el cambio de sistema y las incorporaciones realizadas en enero. «El cambio de sistema nos dio más estabilidad y los fichajes de invierno fueron muy acertados», señala. También hay que añadir que no bajaron los brazos tras sumar únicamente 16 puntos en la primera vuelta. «El equipo estaba unido a pesar del mal arranque y sabíamos que lo podíamos sacar adelante», destaca el técnico de los azules. Ahora reconoce que tienen «la sensación de que podemos ganar a cualquiera, y así lo hemos demostrado».

La gran dinámica que han mantenido durante este segundo tramo del curso ha provocado que se olviden de la zona baja de la tabla y que actualmente estén acariciando la clasificación para la Copa del Rey. «Está en nuestra mano, solo queda un partido y sabemos que, si ganamos, entramos en Copa del Rey como octavos, que es un aliciente suficiente como para ir a ganar a Gijón», sostiene Vélez. Al Amorebieta le basta con firmar las tablas, pero el entrenador gazteiztarra incide en que irán a por el triunfo a Mareo. «No sabemos salir a empatar, iremos a Gijón a ganar», manifiesta. Eso, según el míster, está en el ADN de los de Urritxe. «No somos un equipo que salga a aguantar el resultado, siempre somos muy intensos y vamos a por más goles», indica.

Enfrente tendrán a un Sporting de Gijón B que «están en un momento muy bueno y querrá acabar bien la temporada, y más en su casa», tal y como declara Vélez. El filial gijonés, desde la llegada de Manolo Sánchez Murias al banquillo, ha ganado cinco partidos, ha empatado dos y solo ha perdido uno. Por ello, el técnico de los azules asume que «será muy complicado». No obstante, los asturianos no se juegan nada, ya que son novenos con 49 puntos, pero su condición de filial no les permite diputar la Copa. El míster de los de Urritxe cree que este factor no influirá en el devenir del partido, ya que «es un filial y es difícil que tengan objetivos más allá de mejorar y subir jugadores al primer equipo. Están acostumbrados a salir a ganar bajo cualquier circunstancia», arguye.

Para este duelo, solo es duda Mikel Álvaro, que arrastra unas molestias en el soleo. El resto están disponibles. Cabe recordar que este choque será a priori el último para los jugadores que han llegado cedidos como Oier Luengo, Andoni Tascón y Mario Soberón, además de Aritz Mujika, que ya anunció su retirada. Íñigo Vélez ha apuntado que no tendrá en cuenta estos casos y que «jugarán los once que mejor estén». «Por mi parte, no hay relajación. Tenemos que ganar y seguir con la línea de la segunda vuelta», concluye el míster.