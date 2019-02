Espanyol Wu Lei, nombrado mejor jugador chino 2018 El jugador del Espanyol, Wu Lei, con el premio como mejor jugador chino 2018 / RDC Espanyol El jugador del Espanyol ha recibido este miércoles el galardón tras recibir 639 del jurado, formado por distintos medios de comunicación chinos ICÍAR MUÑOZ Madrid Miércoles, 20 febrero 2019, 18:05

El jugador del Espanyol, Wu Lei, ha recibido este miércoles el galardón como el mejor futbolista chino del año 2018 en la gala organizada por Titan Media Group con un total de 639 votos, sacándole más de 400 votos de distancia al segundo clasificado, Yan Junling. Este premio se otarga por los distintos medios de comunicación chinos. El atacante marcó 27 goles durante la temporada pasada e hizo 8 asistencias y ganó la Superliga China con su exequipo Shanghai SIPG Football Club.

Por otra parte, con su selección también deslumbró. El delantero blanquiazul disputó nueve partidos y anotó cuatro goles. Es, para muchos, el mejor jugador chino en la actualidad y su fichaje por el Espanyol en este mercado de invierno ha tenido un gran impacto mediático en el mercado asiático.

Wu Lei no pudo asistir a la ceremonia de entrega del premio Chinese Footballer of the Year en Shanghái. En representación del futbolista asistió el director de comunicación del Espanyol, Agustín Rodríguez.

«Estoy muy contento de recibir este premio», comenta tras recibir el trofeo, Wu Lei. «Me gustaría dar las gracias a los aficionados, al cuerpo técnico del Shanghai SIPG, mi anterior equipo, y a toda la gente que ha participado y ha votado en este concurso», explica el futbolista por haber conseguido el galardón.

El delantero chino asume que ahora comienza una nueva etapa profesional y que, por tanto, «para mí este premio es un estímulo para hacerlo mejor aquí, en el Espanyol, en un ambiente muy diferente. Quiero transmitir mi fútbol y conseguir este premio otra vez en 2019».