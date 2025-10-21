El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El Euromillones del martes: comprobar resultados del 21 de octubre
Relevent se echa atrás y pide a LaLiga aplazar el partido de Miami

la empresa justifica su decisión a la incertidumbre generada en España durante las últimas semanas

Javier Varela

Javier Varela

Martes, 21 de octubre 2025, 21:43

Relevent se echa atrás y pide a LaLiga aplazar el partido de Miami hasta nueva fecha. LaLiga, a través de un comunciado, ha confirmado que tras conversaciones con la promotora del Partido Oficial de LALIGA en Miami, entre el Villarreal y el Barcelona, esta ha comunicado su decisión de cancelar la organización del evento debido a la incertidumbre generada en España durante las últimas semanas.

En actualización

Los periodistas de este diario están trabajando para ampliar y completar esta información

