El misterio en torno a Rodrygo enrarece más el antepenúltimo baile de Carletto

Antes de que se consume el cambio de guardia en el banquillo del Real Madrid con la salida de Carlo Ancelotti y la llegada de Xabi Alonso, el preparador de Reggiolo debe rendir sus últimos servicios al club de Chamartín, que se mide este miércoles al Mallorca en un partido que puede hacer campeón matemático al Barça si los blancos no logran los tres puntos frente a un adversario que sueña con estar en Europa la próxima campaña. El cuadro de Jaboga Arrasate, quien alcanzará los 500 partidos como entrenador en el Santiago Bernabéu, lanzó un prematuro aviso de que a los blancos se les avecinaba una temporada complicada rascando un empate en la primera jornada de Liga con un gol de Muriqi que neutralizó el tanto previo de Rodrygo en Son Moix y aspira a pescar nuevamente en un ambiente aún más enrarecido a causa del misterio que envuelve al '11' de los locales.

Rodrygo no ha vuelto a jugar con el Real Madrid desde que Ancelotti reprobase la pésima primera parte que el paulista completó en la final de la Copa del Rey disputada el 26 de abril en Sevilla retirándole al descanso para dar entrada a Mbappé. Una semana después se quedaba fuera de la convocatoria para el duelo de Liga ante el Celta a causa de un resfriado que le provocó un proceso febril y, aunque regresó a la lista para el clásico del pasado domingo, se quedó sin saltar al césped de Montjuic. «Había recuperado pero no se encontraba bien. No estaba a su nivel máximo. No hay ningún castigo, absolutamente nada», aseguró Ancelotti cuando le preguntaron el motivo por el que el brasileño ni siquiera calentó en un encuentro en el que Arda Güler ocupó su vacante en el once y en el que Brahim e incluso el canterano Víctor Muñoz tuvieron minutos en la segunda parte, mientras el ex del Santos permanecía en el banquillo. Este martes volvía a saltar la sorpresa cuando el '11' charlaba brevemente con el técnico antes de abandonar el entrenamiento en la Ciudad Deportiva de Valdebebas.

«Ha tenido molestias en el muslo, no sé de qué pierna, y hay que valorarlo», explicó Carletto sobre un futbolista que lleva dos meses y medio sin ver puerta y podría estar planteándose su salida del Real Madrid este verano al sentirse infravalorado. «No está a su mejor nivel y también se han montado muchas especulaciones. A Rodrygo todo el mundo le tiene un cariño especial y sobre todo yo. Cuando el jugador no está bien, anímicamente no está bien. Quiere ayudar al equipo con su calidad y está decepcionado por ello. Los jugadores con lesiones no pueden ayudar al equipo», acudió en su defensa un preparador que se ha quedado muy justo de efectivos para afrontar un choque en el que el Bernabéu mostrará su parecer sobre el fondo y las formas en las que se está produciendo el adiós del técnico más exitoso en la historia del Real Madrid.

La Fábrica, al rescate

Desprovistos de alicientes tras la derrota del domingo en el clásico a excepción de contribuir a la batalla que Kylian Mbappé mantiene con Robert Lewandowski por llevarse el Pichichi y mantener la distancia con el Atlético en la refriega por el subcampeonato, los blancos recibirán al Mallorca con las bajas por lesión de Carvajal, Lucas Vázquez, Militao, Rüdiger, Alaba, Mendy, Camavinga, Vinicius y Rodrygo, así como la de Tchouaméni por sanción. Así las cosas, Ancelotti tuvo que citar a ocho futbolistas de la cantera para completar la convocatoria: el portero Sergio Mestre, los defensas Youssef, Jacobo Ramón, David Jiménez y Mario Rivas, el mediocentro Chema Andrés y los delanteros Gonzalo García y Víctor Muñoz. Varios de ellos tendrán minutos en un encuentro para el que solo están disponibles trece futbolistas de la primera plantilla.

Tratará de aprovechar todas esas ausencias un Mallorca que no ha conseguido puntuar en el Bernabéu desde mayo de 2009, pero que se ha revelado como un contrincante indigesto para el Real Madrid en las últimas temporadas y afronta el duelo como una final en su pelea por alcanzar Europa. «Vamos con la ilusión de sacar un gran resultado», proclamó Arrasate, que se deshizo en elogios hacia Ancelotti. «Es uno de los mejores de la historia y seguramente el mejor entrenador de la historia del Real Madrid», acotó el de Berriatúa.

-Alineaciones probables:

Real Madrid: Courtois, David Jiménez, Asencio, Jacobo Ramón, Fran García, Valverde, Modric, Arda Güler, Bellingham, Brahim y Mbappé.

Mallorca: Leo Román, Maffeo, Raíllo, Valjent, Copete, Mojica, Mascarell, Samú Costa, Darder, Muriqi y Asano.

Árbitro: Alberola Rojas (Comité Castellano-manchego).

Hora: 21:30 h.

Estadio: Santiago Bernabéu.

TV: DAZN.