El Tottenham hace los deberes en casa

El Tottenham hizo sus deberes en la ida de las semifinales que disputó en su feudo y consiguió una buena renta de dos goles frente ... al Bodo Glimt noruego. Los ingleses están un poco más cerca de la final del 21 de mayo en San Mamés. Se encontraron con un gol de Johnson en el primer minuto del encuentro que les facilitó bastante las cosas ante un tímido conjunto rival que prácticamente no generó peligro en la primera mitad.

Los visitantes quisieron presionar alto, pero los entrenados por Ange Postecoglou supieron gestionar bien la situación y fueron los que tuvieron las mejores oportunidades para ampliar la diferencia. Controlaron el encuentro y consiguieron el segundo a falta de diez minutos para el descanso en un pase milimétrico de Pedro Porro desde su campo que Betancur controló y definió a la perfección. Fue al final del primer periodo cuando los noruegos dispusieron de su única ocasión clara en las botas Blomberg, pero su disparo se fue arriba.

En la segunda mitad el choque mantuvo las misma tónica y el Tottenham no tardó en ampliar la diferencia merced a un penalti de Sjovold que materializó Solanke. Romero pudo ampliar la diferencia en un cabezazo que se fue junto al palo derecho y los remates de Udogie y Kulusevski se encontraron con una buena respuesta del portero. El Bodo Glimt no se rindió y aprovechó una de sus escasas oportunidades para conseguir su gol y dejar la eliminatoria algo más abierta de cara a la vuelta. Saltnes acertó a rematar un buen centro al área. Conscientes de la valía del tanto, los nórdicos optaron por cerrarse atrás hasta el final ante un Totenham que lo intentó, pero no tuvo puntería.

Triunfo del Betis

El Betis también está algo más cerca de la final de la Conference League tras superar 2-1 a la Fiorentina en el Benito Villamarín. Los andaluces se adelantaron con goles de Abde y Antony, y pudieron hacer el tercero en una ocasión clarísima de Fornals. Sin embargo, lo que llegó fue el tanto de Ranieri, que deja la eliminatoria muy abierta. Tendrá que sufrir el equipo de Pellegrini en Florencia.