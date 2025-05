El día previo a la final de la Europa League en Bilbao, en directo

11:33

«Tickets wanted»

Ted Andrew, este hombretón forofo del Tottenham, ha sido uno de los primeros en probar suerte chutando el balón a las porterías colocadas sobre la ría, pero se ha pasado de largo. «Claro, solía jugar al rugby», se justifica. El plan de viaje de Ted es uno de los más originales de estos días en Bilbao. Llegó el miércoles pasado: «Los vuelos eran más baratos. He estado tomando tapas, he tomado el sol en una azotea...», explica. Y, si no consigue entradas para el partido en alguna de las competiciones de esta 'fan zone', mañana se volverá para Londres a las 5, antes del partido. Por eso lleva un cartelito que dice 'tickets wanted'. Informa Carlos Benito.