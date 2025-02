Vida extra para el Madrid y Zidane

Óscar Bellot Madrid Martes, 22 de octubre 2019 | Actualizado 23/10/2019 00:08h. Comenta Compartir

Se trata sólo de la tercera jornada de la fase de grupos de la Champions en un martes otoñal, a siete meses vista de los momentos cumbre, pero para el Real Madrid y su técnico, Zinedine Zidane, la visita al siempre caldeado estadio Ali Sami Yen del Galatasaray es como una final. No tienen los merengues derecho a fallo si quieren mantener intactas sus aspiraciones de acceder a los primeros cruces, un trámite desde el nacimiento de la moderna Liga de Campeones en 1992. Necesita el monstruo de las 13 Copas de Europa dar un golpe de autoridad en el crisol de culturas de Estambul para alejar el fantasma de la Liga Europa, torneo que supondría una humillación histórica. Y para alejar los rumores que apuntan a Mauricio Pochettino, muy cuestionado en el Tottenham, o a José Mourinho, en el paro, como futuribles del banquillo merengue. En la víspera, y ante la hipotética llegada del técnico portugués en sustitución de Zidane, el capitán Sergio Ramos dejó claro que «las varas de medir son diferentes».

Con solo un empate en dos jornadas, el equipo merengue es sorprendente colista de un grupo A que lidera el PSG con seis puntos, seguido del Brujas con dos y del campeón turco, que también arañó un empate ante los belgas pero presenta mejor 'average' que los españoles. Por ello, el doble enfrentamiento contra el Galatasaray, que visitará el Santiago Bernabéu el 6 de noviembre, se anuncia como una apuesta a todo o nada. «Sabemos lo que vamos a jugar, tenemos que hacer un partido para ganar porque no hay más remedio», reconoció Zidane tras la derrota ante el crecido Mallorca, un recién ascendido.

Este resultado, unido al liderato logrado por el Barça, han reforzado las críticas que ya arreciaron tras la eliminación contra el Ajax en los octavos del pasado ejercicio. Escasa pegada, falta de contundencia defensiva y problemas de concentración agravan la sintomatología de un equipo que duda y sufre la descompensación de la plantilla por la falta de centrocampistas, pese a una inversión de 300 millones. Zidane le hizo a Florentino Pérez el impagable favor de volver como el hijo pródigo el pasado marzo, envuelto en sus tres Champions, pero para el francés también se agota el crédito. En el contador de su presidente ya perdió puntos en verano por auspiciar las salidas de los canteranos Sergio Reguilón y Marcos Llorente e insistir, sin éxito, en su apuesta personal por Paul Pogba.

Si antaño las rotaciones masivas añadieron argumentos a los partidarios de 'Zizou' por saber aprovechar la profundidad de su plantilla, aumentar la competencia interna entre sus jugadores y darles frescura, tanto cambio ha provocado un efecto bumerán. Se le acusa de no tener las ideas claras, de poca cintura táctica, de la nula aportación hasta ahora del delantero serbio Luka Jovic, de la no recuperación para la causa de Isco o de la involución sufrida por Vinicius, quien falla en la decisión final pero al menos no ceja en su empeño.

Montaña rusa

Instalado en una peligrosa montaña rusa desde el principio de curso, el rendimiento de este Madrid es una incógnita incluso con el regreso al once de figuras como Eden Hazard y Raphael Varane, que descansaron el fin de semana, y de Toni Kroos, una vez recuperado de sus molestias en el aductor izquierdo. Aún sin Luka Modric y sin Gareth Bale, un misterio al causar baja sin aparecer en el parte médico, se encomienda el mejor club del mundo al aura de Zidane, el carácter de Sergio Ramos y el liderazgo de Karim Benzema, cuarto mejor artillero en la historia de la Champions con 60 dianas. El galo acabó cojeando en Son Moix, fruto más de un golpe que de algún pinchazo o sobrecarga muscular. «Es un mes muy importante para nosotros porque viene la Champions y vamos a tener tres partidos muy difíciles, pero estamos listos para jugarlos», ha enfatizado el mejor artillero del equipo blanco en este inicio de temporada, con seis dianas.

A priori, el Galatasaray es muy inferior, hasta el punto de que marcha quinto en el campeonato local, tras sufrir el viernes para vencer al Sivasspor (3-2). Comparecerá además sin Radamel Falcao fuera de la convocatoria por unas molestias en el tendón de Aquiles.

Para los amantes de las estadísticas, el Galatasaray ha perdido sus cuatro últimos partidos contra clubes españoles, en tanto que el Real Madrid ha ganado cuatro de sus últimos cinco duelos contra rivales turcos, entre ellos dos contundentes victorias contra el Galatasaray en la fase de grupos de hace seis campañas. Entonces, el Madrid registró su primera victoria en su cuarta visita a Estambul y en el tercer partido fuera de casa ante el Galatasaray.

Bajo la dirección de Carlo Ancelotti, le endosó un set (1-6) gracias a los tantos de Benzema, Isco y el triplete de Cristiano Ronaldo. Días después de ese partido, Terim fue reemplazado en el banquillo por Roberto Mancini. El Madrid también superó al club de Galata, un ejemplo del Estambul más multicultural, en la devolución de visita (4-1). Era el curso de la décima.

Alineaciones Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Donk, N'Zonzi, Seri, Belhanda, Andone y Babel.

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo, Casemiro, Valverde, Kroos, Rodrygo, Benzema y Hazard.

Árbitro: Daniele Orsato (Italia).

Estadio: Ali Sami Yen de Estambul

Hora: 21.00 h. Movistar Liga de Campeones

Galatasaray Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Donk (Feghouli, min. 46), N'Zonzi, Seri (Emre Mor, min. 77), Belhanda (Bayram, min. 66), Andone y Babel. 0 - 1 Real Madrid Courtois, Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo, Valverde (James, min. 79), Casemiro, Kroos, Rodrygo (Jovic, min. 81), Benzema y Hazard (Vinicius, min. 78). Gol: 0-1: min. 18, Kroos.

Árbitro: Daniele Orsato (Italia). Amonestó a Seri, N'Zonzi, Kroos, Marcao, Courtois y Mariano.

Incidencias: Partido de la tercera jornada del grupo A de la Liga de Campeones, disputado en el Ali Sami Yen de Estambul ante unos 24.000 espectadores.

Atronaba el volcánico Ali Sami Yen, pero pudo silenciarlo al primer suspiro Hazard de embocar un buen servicio de Rodrygo, que levantó la cabeza antes de centrar con la tranquilidad de la que carece Vinicius.

