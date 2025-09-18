Simeone pierde los papeles y se lanza a por un aficionado inglés que le hizo una peineta Una decena de personas tuvieron que frenar al técnico del Atlético de Madrid, que fue expulsado por el colegiado por su reacción tras el gol del Liverpool en el tiempo de descuento

A. Mateos Jueves, 18 de septiembre 2025, 09:08

La expulsión del Cholo Simeone ayer en Anfield emborronó un partido de los que crean afición. Liverpool y Atlético de Madrid ofrecieron un espectáculo a la altura de la competición en su entreno en la Champions y solo un remate picado de Van Dijk en el tiempo de descuento de la segunda parte pudo decantar la balanza del choque. Fue en ese momento cuando el técnico colchonero perdió los papeles y se fue directo a por un aficionado inglés, que se encontraba detrás de su banquillo, y, al parecer, le hizo una peineta.

Virgil Van Dijk demuestra su poderío aéreo para poner el 3-2 y Simeone acaba expulsado...#UCL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/ynY2jjpyTG — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) September 17, 2025

El Atlético de Madrid había hecho lo más difícil; levantar un 2-0 en contra desde el minuto cinco y sobrevivir al asedio del Liverpool en su feudo. Dos goles de Llorente, ambos con rebote incluido, metieron a los colchoneros en el partido. El último tanto, en el minuto 80, permitió al Atlético soñar con sacar un punto de Anfield pero ese último gol despertó al gigante dormido. El Liverpool volvió a arrinconar a los rojiblancos en su área y en el minuto 92, Anfield cobró vida. Szoboszlai puso un balón muy medido desde el córner derecho al punto de penalti y Van Dijk, imperial, remató un balón imposible para el portero.

La expulsión de Simeone tras el gol de Van Dijk.#UCL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/t7lNu8F75f — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) September 17, 2025

La locura se desató en el templo inglés mientras las cámaras enfocaban al banquillo del Atlético. Una decena de hombres trataba de sujetar a Simeone, que había perdido completamente los papeles y le reprochaba de malas maneras a un aficionado inglés su actitud. Se lo tuvieron que llevar pero volvió a escuchar algo desde la grada y se giró a toda velocidad para lanzarse contra él. El bochornoso espectáculo se tradujo con una tarjeta roja para el argentino que se fue por el túnel de vestuarios entre abucheos.

😡 "Te insultan todo el partido y no es tan fácil"



"Espero que un club como el Liverpool pueda mejorar esto y cuando identifiquen a la persona tenga sus consecuencias"



🎙️ @Simeone es muy claro con @sergiostd. #LaCasaDelFútbol #UCL pic.twitter.com/V1IDTsLTYP — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) September 17, 2025

A Simeone le preguntaron por lo ocurrido en el pospartido. El técnico colchonero atendió a las cámaras de Movistar + y no se mostró muy arrepentido por su comportamiento: «Te insultan todo el partido desde atrás del banquilo y no puedes decir nada porque eres el entrenador... Obviamente no es justificable mi reacción al insulto pero, ¿sabes lo que son 90 minutos en los que te insultan todo el tiempo? Meten gol, te giras y siguen insultando...»

«El colegiado me dijo que me entendía», insistió Simeone antes de lanzar un mensaje al Liverpool: «Espero que puedan mejorar esto y cuando identifiquen a la persona tenga sus consecuencias».