El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Xabi Alonso, entrenado por Guardiola en el Bayern AFP
Fútbol internacional

El Real Madrid, protagonista de muchas curiosidades de la nueva Champions

La primera fase registrará el enfrentamiento más lejano jamás visto en Europa, el regreso de varios futbolistas a su antiguo club y partidos que son clásicos de la competición

David Hernández

Madrid

Viernes, 29 de agosto 2025, 20:21

El formato innovador de la Champions con 36 equipos, que ya se puso en marcha la temporada pasada, abre la posibilidad de que más conjuntos ... debuten en ella y se produzcan anomalías que no pueden pasar desapercibidas. La más sonada desde que concluyó el sorteo es la del viaje que el Real Madrid tendrá que realizar a Almaty. El Kairat es un recién llegado a la máxima competición continental, pero geográficamente no se encuentra en Europa. La ciudad de Almaty, en Kazajistán, se ubica en el extremo oriental del que es el noveno país con mayor superficie del planeta, a tan solo 300 kilómetros de China. Este desplazamiento de ocho horas para los blancos y más de 6.400 kilómetros, para un aficionado común supondría un mínimo de doce horas, ya que no existen vuelos directos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Primitiva del jueves da su gran bote de 62 millones a un único ganador en el norte de España: resultados del 28 de agosto
  2. 2

    Escándalo en Italia por la difusión de fotos íntimas de mujeres, entre ellas la primera ministra Meloni
  3. 3

    «En un año, mi abuela se ha contagiado tres veces de sarna en la residencia»
  4. 4

    Sorprenden a un ladrón abusando sexualmente de un poni
  5. 5

    Trump amenaza con enviar a la cárcel al multimillonario demócrata George Soros
  6. 6 El guiño del luchador Topuria a un exjugador del Athletic en un partidillo de fútbol
  7. 7 Última hora del estado de salud de Bruce Willis: su familia toma una drástica decisión
  8. 8

    Polémica decisión de un alcalde navarro por eliminar las ayudas a la natalidad a los inmigrantes
  9. 9

    Blondie, el león más querido del mundo, es ahora el trofeo de un cazador
  10. 10 ¿Cuándo volverá el buen tiempo a Bizkaia?: el pronóstico de la Aemet para esta semana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El Real Madrid, protagonista de muchas curiosidades de la nueva Champions

El Real Madrid, protagonista de muchas curiosidades de la nueva Champions