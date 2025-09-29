El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Los jugadores del Atlético, tras su contundente victoria en el derbi. Javier Soriano / AFP
Jornada 2

El Eintracht, amenaza de Champions en la dulce resaca del derbi

Tras la derrota en Anfield, el Atlético necesita encarrilar su situación en la competición frente al conjunto alemán, tan goleador como propenso a encajar en partidos locos

José Manuel Andrés

José Manuel Andrés

Madrid

Lunes, 29 de septiembre 2025, 17:47

El fútbol no da tregua, para lo malo y también para lo bueno. En plena dulce resaca del derbi, el Atlético vuelve a la realidad con su debut en casa en esta Champions, un duelo con miga por el rival, el Eintracht, un buen equipo de la siempre amenazante Bundesliga alemana, y también por la necesidad colchonera de sumar después de la derrota ante el Liverpool en Anfield.

Cualquier tropiezo contra el primer clasificado de la fase liga después de su goleada al Galatasaray (5-1) dificultaría seriamente el camino rojiblanco hacia la ronda eliminatoria, en una fase liga cuesta arriba con rivales por delante como el Arsenal, en la tercera jornada, o el Inter, en la quinta.

El Eintracht, cuarto clasificado en la Bundesliga con tres victorias y dos derrotas pese a la sensible salida de Hugo Ekitiké al Liverpool, suma 22 goles en seis partidos oficiales esta temporada. La capacidad realizadora es la cara positiva de una moneda con el correspondiente reverso de las dianas encajadas, hasta 14 en otros tantos encuentros. El 4-6 contra el Borussia Monchengladbach del pasado fin de semana condensa todas las virtudes y defectos del conjunto de Fráncfort.

Así las cosas, todo apunta a un duelo de ida y vuelta, instalado en la locura, como ya lo fueron para el Atlético el pequeño derbi intersemanal contra el Rayo (3-2) y el gran derbi del sábado frente al desarbolado Real Madrid (5-2), ambos con remontada incluida.

Pese al desgaste, la exigencia de la Champions, una competición sin mucho margen de error, obliga a Simeone a mantener un once reconocible. La entrada de Ruggeri en el lateral izquierdo, que desplazaría a Hancko al eje de la defensa; la dosificación de esfuerzos con el capitán Koke o la posible inclusión del recuperado Baena apuntan a novedades en la alineación inicial colchonera.

-Alineaciones probables:

Atlético: Oblak, Llorente, Le Normand, Hancko, Ruggeri, Giuliano, Barrios, Gallagher, Nico González, Baena y Julián Alvarez.

Eintracht: Zetterer, Collins, Koch, Theate, Brown, Chaibi, Can Uzun, Larsson, Doan, Burkardt y Knauff.

Árbitro: Slavko Vincic (Eslovenia).

Estadio: Metropolitano.

Hora y TV: 21:00 h. Movistar Liga de Campeones.

