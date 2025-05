Iñigo Martínez pierde los papeles y escupe a un rival tras el segundo gol del Inter

Alain Mateos Miércoles, 7 de mayo 2025, 08:11 Comenta Compartir

La tangana que se formó tras el segundo gol del Inter anoche ante el Barça fue el punto negativo de una eliminatoria que ya forma parte de la historia de las competiciones europeas, al menos por el número de goles. 7-6 acabó el marcador global a favor de los italianos tras 180 minutos de semifinales en las que el espectador neutral disfrutó del fútbol como nunca.

Los italianos estarán en la final de la Champions después de dejarse remontar un 2-0 en la segunda parte y anotar el gol del empate que forzaba la prórroga en el minuto 93. El Barça y el exjugador del Athletic Iñigo Martínez se quedan sin premio tras firmar una de sus mejores segundas partes del año anotando dos goles en apenas quince minutos y arrollando a los italianos en su casa.

Pero al Barça le pasó factura el primer tiempo y los numerosos errores en defensa. Una pérdida de Dani Olmo propició el primero de los italianos y poco después un penalti de Cubarsí sobre Lautaro Martínez, con intervención del VAR incluido, pareció sentenciar la eliminatoria. Pero el Barça resucitó de forma inesperada. Aunque, antes, pudo quedarse con uno menos por un acto irresponsable de Iñigo Martínez.

Cuando el Inter anotó el 2-0 de penalti, el italiano Acerbi, al parecer, celebró el gol con un grito a escasos centímetros del exjugador del Athletic. Este se revolvió y le lanzó un escupitajo que reconoció posteriormente en zona mixta. «¿Mi escupitajo? Me celebra el gol en la cara. Una reacción mía innecesaria, pero no se lo lancé a él, fue a un metro. Si no, el árbitro me hubiese expulsado», declaró. Tuvo suerte el central azulgrana porque el VAR no intervino y se centró en la tangana que se había formado tras ese segundo gol interista.

Ampliar Momento del escupitajo de Iñigo Martínez. Movistar

La realización de la UEFA mostró ha varios jugadores del Barça molestos con Acerbi y otros italianos. No se sabe qué fue el causante de todo pero a juzgar por lo sucedido con Iñigo, todas las miradas apuntan a Acerbi, que fue el autor del tercer gol que forzó la prórroga para los italianos.

La participación de Iñigo en el partido de ayer no fue mucho más allá. Pese a estar sólido en su papel como líder de la defensa, el Barça perdía 2-0. En el minuto 51 vio una tarjeta amarilla y después de que los azulgranas lograsen poner las tablas en el marcador, Flick decidió sustituir al de Ondarroa en el minuto 76. Ya desde el banquillo se vio a un Iñigo Martínez nervioso y encendido con el equipo rival y el arbitraje, especialmente tras el empate interista en el minuto 93 con una posible falta en ataque de por medio que reclamó con mucha insistencia el banquillo blaugrana. Ni el árbitro ni el VAR hicieron caso a sus protestas.